¿Así o más bonito? Este es el Moto G5 azul zafiro que no podrás comprar

Agrandar Imagen O2

El Moto G5 en tono azul ya es oficial y es tan bonito como se adelantó en la filtración, aunque no llegará a este lado del mundo.

El viernes, la operadora europea O2 publicó la disponibilidad del Moto G5 en azul zafiro, el nombre oficial de este tono que justo esta semana se filtró a la red. El teléfono cuesta 139.99 libras esterlinas, o unos US$175 (aunque el G5 no se vende en EE.UU).

El teléfono es la versión asequible y menos equipada del Moto G5 Plus, un teléfono que llegó hace unas semanas a México y la semana pasada a Estados Unidos. O2 no promociona el G5 Plus en azul zafiro y Lenovo --o Motorola-- no ha dicho nada de la disponibilidad de este modelo.

Más allá del nuevo tono, el G5 que O2 está vendiendo tiene el mismo interior que le G5 que se vende en América Latina y el resto del mundo donde está disponible -- tiene pantalla de 5 pulgadas FHD, cámara trasera de 13 megapixeles, 2GB en RAM, es repelente al agua, tiene Android 7.0 y un lector de huellas.