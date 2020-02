Moto G Power y Moto G Stylus: más batería por menos de US$300

CNET

Menos de cero grados centígrados de temperatura, pero dos productos calientes. Así fue la presentación de los nuevos Moto G Power y Moto G Stylus, que la compañía lanzó en una presentación a la prensa en su sede mundial en Chicago, Estados Unidos.

Desde el piso 19 del edificio donde tiene sede Motorola los copos de nieve sirvieron de marco para probar la nueva triple cámara del Moto G Power o los cuatro sensores del Moto G Stylus, aunque siendo honestos, cada celular tiene otras características que nos dejaron buenas sensaciones.

Por un lado tenemos que hablar del Moto G Stylus, que es un teléfono con pantalla casi sin biseles, un pequeño ojo para la cámara frontal y sensor de huellas trasero oculto bajo el logo de Motorola que incorpora por primera vez un lápiz para dejarte escribir en tu celular.

La idea del Moto G Stylus es dejarte tomar notas en la nueva aplicación Moto Note apenas lo saques del celular, aunque también tienes otras opciones como Google Kep, puedes incluso editar fotos y videos usando el lápiz y descargar aplicaciones compatibles.

Este teléfono tiene tres cámaras y un sensor de tiempo de vuelo y como sorpresa oculta uno de esos lentes es gran angular, aunque no para hacer fotos tradicionales, sino más bien para grabar videos de acción, al mejor estilo de una GoPro, además puedes filmar de forma vertical en esta modalidad y ver los videos horizontalmente, una función que por cierto es idéntica a la del Moto One Action.

La batería de este celular es de 4,000mAh y su precio es de US$299.

Por otro lado la compañía también dio a conocer el Moto G Power, y en este celular lo más importante es sin dudas su batería de 5,000mAh. Los dos teléfonos además agregar carga rápida de 10 vatios, un procesador Snapdragon 665 y 4GB de RAM.

El Moto G Power tiene tres cámaras e incorpora un lente macro y uno gran angular.

Los dos celulares se cargan además mediante USB Tipo C y conservan el puerto para audífonos.

100 millones de Moto G en todo el mundo

Motorola, que lanzó esta misma semana el Moto Razr a la venta, dijo que la línea Moto G lanzada en 2013 ya ha vendido 100 millones de celulares en todo el mundo.

La compañía dejó claro en la presentación que los teléfonos no pertenecen a la familia Moto G8 — que de momento tiene como miembros a los Moto G8 Play y Moto G8 Plus —, algo que en particular para el Moto G Power se siente un poco extraño, ya que el año pasado conocimos un Moto G7 Power.

La empresa no mencionó nada sobre la posibilidad de lanzar un Moto G8 para completar la familia.

Los Moto G Power y Moto G Stylus responden a un estudio de mercado de la empresa, que les permitió entender que sus usuarios están buscando mucha batería y buena calidad de imagen.

Ambos celulares llegarán en primavera a Estados Unidos y Canadá, aunque también se esperan pronto en otros mercados.