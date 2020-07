Moto G 5G Plus vs. Moto G8 Plus: Un vistazo a sus similitudes y diferencias

Agrandar Imagen Motorola

Motorola anunció el nuevo Moto G 5G Plus como su primer teléfono gama media con 5G; pero que su nombre no te confunda pues el nuevo celular tiene varias novedades con respecto a un celular con un nombre casi idéntico, el Moto G8 Plus.

El Moto G 5G Plus es algo más que un trabalenguas. Se trata de la apuesta de Motorola para ofrecer un celular 5G 'económico', con cuatro cámaras traseras, doble cámara frontal y una pantalla con una tasa de actualización de 90Hz. Estas características no las ofrece el Moto G8 Plus. Pero veamos, poco a poco, cómo se comparan estos dos celulares:

Moto G 5G Plus vs Moto G8 Plus: Comparativa

Moto G 5G Plus Moto G8 Plus Pantalla 6.7 pulgadas (IPS) 90Hz 6.3 pulgadas Resolución 2,300x1,080 pixeles 2,280x1,080 pixeles Densidad de pixeles Por determinar 400ppp Sistema operativo Android 10 Android 9 (Android Pie) Procesador Snapdragon 765G 2.0GHz Snapdragon 665 Almacenamiento 64GB/128GB 64GB Expansión de almacenamiento Sí, hasta 1TB con microSD Sí Cámara trasera 48 megapixeles + 5 megapixeles + 8 megapixeles + 2 megapixeles Tres, regular de 48MP (f/1.7) + gran angular de 16 megapixeles (f/2.2) + sensor de profundidad de 5 megapixeles(f/2.2) Cámara frontal 16 megapixeles + 8 megapixeles 25 megapixeles RAM 4GB/6GB 4GB Batería 5,000mAh 4,000mAh (15W) Duración de batería (horas y minutos) Por confirmar 26:52 Conectividad 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac (2.4, 5GHz) NFC Sí Sí, pero depende del mercado Resistente al agua No, solo a salpicaduras No, solo a salpicaduras Lector de huellas Sí (lateral) Sí (atrás) Reconocimiento de rostro Por determinar No Carga inalámbrica No Sí (básico) Conector de audífonos Sí Sí Características importantes Conectividad 5G, buenas especificaciones, conector de audífonos Pantalla con ceja pequeña, tres cámaras traseras, puerto de audífonos tradicional Tamaño 168x74x9mm 158.35x75.83x9.09 mm Peso 188g 188 gramos Precio US$394/US$450 Desde 269 euros (Cerca de US$299)

Como se puede ver, el Moto G8 Plus es mejor solo en un aspecto: el precio. Pero más allá de lo que tendrás que pagar, el Moto G 5G Plus es igual al G8 Plus o superior. Además, de ofrecer conectividad 5G, el Moto G 5G Plus tiene una batería más grande, la cámara frontal está integrada en la pantalla y es doble, la cámara trasera es de cuatro lentes, tiene un procesador más potente y ofrece más opciones en almacenamiento interno.

El Moto G 5G Plus también ofrece una pantalla más grande, con mejor resolución y una velocidad de actualización más alta. Tomando esto en cuenta, parece ser que la diferencia de menos de US$100 entre el Moto G 5G Plus y Moto G8 Plus hace mejor candidato al nuevo celular, porque ofrece más características y funciones por un precio que sigue estando por debajo de los US$500.