Moto G 5G Plus vs. Moto G Power vs. Moto G Stylus: comparativa

Motorola

Motorola dio a conocer su nuevo celular Moto G 5G Plus que llega para complementar a la familia Moto G –aunque no pertenece a la familia Moto G8. Los hermanos de este celular son los Moto G Power y Moto G Stylus lanzados este año. En particular el nuevo teléfono tiene 5G, una de las principales diferencias aunque no la única, ya que además tiene una pantalla más grande.

Moto G 5G Plus: una pantalla enorme

El Moto G 5G Plus es el celular con la pantalla más grande entre los tres celulares. Tiene 6.7 pulgadas, pero no solo eso, sino que también tiene una tasa de actualización de 90Hz, algo que se ha hecho popular últimamente.

Sus hermanos menores y más baratos tienen una pantalla de 6.4 pulgadas. Si te gustan las pantallas grandes y buscas la última tecnología de conectividad, este posiblemente será el celular que te pueda interesar.

Diseño: más parecido al iPhone

Si algo es totalmente diferente en este celular y no le hace parecer de la misma familia es su diseño. Su parte trasera tiene una cámara desplegada de forma cuadrada, algo que sorprende sobre todo porque el Moto G Stylus también posee cuatro, pero están apostadas verticalmente.

Su diseño además parece ligeramente brillante con un degradé, mientras que sus otros hermanos tienen un plástico más rudimentario. Lo más importante es que el Moto G 5G Plus no tiene un lápiz stylus, por lo cual se desenmarca del Moto G Stylus por completo.

Rendimiento y batería

El Moto G 5G Plus tiene un procesador Snapdragon 765G, habilitado con la tecnología 5G, lo que le hace muy diferente a sus hermanos de la serie, que poseen el Snapdragon 665. El nuevo teléfono viene en versiones de 64GB y 128GB, mientras que el Moto G Stylus solo de 128GB y el Moto G Power solo de 64GB, eso sí, todos incluyen ampliación mediante microSD, aunque la del teléfono nuevo es superior, de hasta 1TB, y la de los otros hasta 512GB.

En cuanto a la memoria RAM, todos viene de base de 4GB, aunque el Moto G 5G Plus tiene una versión de 6GB de RAM.

La batería es un detalle alentador en esta nueva serie, ya que el nuevo celular tiene 5,000mAh, con lo cual le roba protagonismo al Moto G Power que también posee esa cantidad. Por su parte el Stylus solo tiene 4,000mAh.

Todos poseen puerto para audífonos y carga mediante USB Tipo C y solo son resistentes a las salpicaduras. Y aunque todos poseen lector de huellas, el Moto G 5G Plus lo tiene en la parte lateral y los otros dos en la trasera, ocultos bajo el logo de Motorola. Solo el nuevo teléfono tiene NFC, un privilegio que seguro querrás tener para hacer pagos móviles, entre otras cosas.

Precio y disponibilidad

El Moto G 5G Plus es el celular más caro de la serie, con un precio de alrededor de US$394 para la versión de 64GB y de US$450 para la de 128GB. El Moto G Stylus vale US$299.99 y el Moto G Power vale US$249.99.