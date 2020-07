Motorola

El Moto G 5G Plus quiere ser el celular que impulsa a 5G, la nueva generación de conectividad celular, en todas partes del mundo, ofreciendo no solo compatibilidad con esas redes sino también un gran balance de aspectos por un precio atractivo.

La serie Moto G ha sido la más popular de Motorola desde su llegada debido al gran balance de características que logra a un precio atractivo. Aunque en años recientes empresas como Xiaomi y Huawei le han puesto una fuerte competencia, el Moto G 5G Plus se pinta como una gran opción en el mercado.

Pantalla de 90Hz y doble cámara frontal

El Moto G 5G Plus es un celular relativamente atractivo que cuenta con una pantalla Full HD+ de 6.7 pulgadas con biseles pequeños que tiene una tasa de actualización de 90Hz e incluye dos orificios para las cámaras frontales.

Motorola dice que este es el primer celular de la empresa con una cámara frontal gran angular.

La cámara frontal principal del Moto G 5G Plus es de 16 megapixeles, mientras que la gran angular es de 8 megapixeles.

Vale la pena repetir que las dos cámaras están en orificios separados, algo no tan común porque la mayoría o todos los dispositivos que hemos visto en la actualidad con doble cámara frontal terminan unidas en un mismo módulo que quita más pantalla.

En la parte trasera encuentras un módulo cuadrado con cuatro cámaras, que incluyen una principal de 48 megapixeles, una macro de 5 megapixeles, una gran angular de 8 megapixeles y un sensor de profundidad de 2 megapixeles.

Algo bueno es que a pesar de tener estas cuatro cámaras, el cuadrado no sobresale mucho del cuerpo del dispositivo y está ubicado en la esquina superior izquierda.

Por otra parte, Motorola decide no colocar un lector de huellas en la parte trasera ni tampoco en la pantalla, sino que lo ubica en el borde lateral derecho.

Algo para tener en cuenta es que el Moto G 5G Plus tiene un grosor de 0.9mm, en parte porque ofrece compatibilidad con 5G lo cual significa que necesita más antenas. De todas maneras, esto no significa que sea el celular más grueso del mercado.

Sin embargo, en comparación con celulares como el Galaxy A51 que tiene un grosor de 7.9mm y el OnePlus 8 Pro que mide 8.5mm, el Moto 5 5G Plus sí que es más grueso, pero es muy similar al LG V60 (8.9mm) y al Poco F2 Pro (8.9mm).

Moto G 5G Plus: Características y especificaciones

Pantalla: 6.7 pulgadas

Resolución: Full HD+

Procesador: Snapdragon 765

RAM: 4GB o 6GB

Almacenamiento: 64GB o 128GB

Ranura microSD: Sí

Batería: 5,000mAh

Resistencia al agua: No, solo a salpicaduras

Cámaras traseras: 48 megapixeles (f/1.8) + gran angular de 8 megapixeles (f/2.2), macro de 5 megapixeles (f/2.2) y de profundidad de 2 megapixeles

Cámara frontal: 16 megapixeles

Sistema operativo: Android 10

Conector de audífonos tradicional: Sí

Radio FM: Sí (excepto en Francia)

NFC: Sí

Redes: 5G: Sub-6GHz | 4G: LTE (UL Cat 18 / DL Cat 22) | 3G: UMTS | 2G: GSM / EDGE / CDMA

Bandas: 5G: sub-6GHz bandas n1/3/7/8/28/38/41/77/78 | 4G: LTE bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20 | 3G: UMTS bandas 1/2/4/5/8 | 2G: CDMA band as0/1 | 2G: GSM band as 2/3/5/8

Tamaño: 168x74x9mm

Peso: 188 gramos

Precio y disponibilidad

El precio del Moto G 5G Plus es de 349 euros (cerca de US$394) por la versión de 4GB de RAM con 64GB de almacenamiento y 399 euros (cerca de US$450) por la versión con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Inicialmente, el Moto G 5G Plus se podrá comprar solo en Europa, pero se extenderá a otras regiones. Por ahora, este celular Moto G 5G Plus no llegará a Estados Unidos, pero Motorola promete que lanzará un celular 5G que cueste menos de US$500 este otoño.