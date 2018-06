El Moto E5 Supra con su enorme batería llega a Cricket Wireless

Cricket Wireless

¿Quieres un teléfono con una pantalla de 6 pulgadas y una enorme batería de 5000mAh, con entrada de audífonos y son el famoso notch? Quizá lo tuyo sea el Motorola Moto E5 Supra.

El viernes, Cricket Wireless dijo que venderá el Moto E5 Supra a US$180. Sin embargo, aunque parezca que este teléfono es una exclusiva de Cricket Wireless, es realmente lo mismo que el Moto E5 Plus, lo cual Motorola le confirmó a CNET.

Estas son sus especificaciones: