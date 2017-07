Moto E4 vs. Samsung Galaxy J3: La batalla de los teléfonos baratos

Samsung puede obtener muchos halagos en la gama alta por su Galaxy S8, pero es Motorola la que se ha convertido en la reina de los teléfonos de gama media y celulares baratos, al ofrecer el Moto Z2 Play, el Moto G5 Plus y ahora, el Moto E4.

(Para hacer la cosa más complicada, también está el Moto G5 y el Moto E4 Plus. ¿Ya saben lo que quiero decir? Moto está en todas partes).

Ante esto, me quedaba una duda: ¿Puede el Galaxy J3 de Samsung competir con el Moto E4, que tiene casi el mismo precio?

Analicé el Galaxy J3 y mi colega Patrick Holland se encargó de analizar el Moto E4. Comparamos apuntes, las velocidades de desempeño y la calidad de imagen (utilizando las mismas fotos). Los dos teléfonos comparten el mismo tamaño y la misma resolución de pantalla, como también la misma versión de Android y capacidad de almacenamiento. Los procesadores son comparables. Pero, a pesar de ello, las diferencias son claras.

En una esquina, el Galaxy J3 tiene mejor calidad de construcción y es compatible con tarjetas de almacenamiento externas de mayor capacidad; esto significa que puedes guardar más fotos, juegos y archivos de música en el J3 que en el Moto E4.

Pero el Moto E4 supera en todos los demás aspectos. La calidad de imagen es mucho más superior, el E4 es mucho más veloz y la batería dura más. También es más barato que el Galaxy J3.

Pero es una lástima. Me hubiese gustado que la competencia fuera más ajustada. Me encantó el Galaxy J3 del año pasado, pero la versión de este año me desilusionó con especificaciones de hardware demasiado similares al modelo del año pasado; además tiene menos RAM que la versión de 2016. En otras palabras, mientras que el Moto E4 de 2017 dio un salto adelante, el Galaxy J3 se quedó en lo mismo.

Esperamos que en el futuro Samsung ponga más esfuerzo por hacer que el Galaxy J3 compita mejor en 2018.