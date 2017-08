El Moto E4 Plus con publicidad de Amazon costará US$40 menos

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

Amazon ya anunció el precio del Moto E4 Plus dentro de su programa de celulares Prime.

El precio final del Moto E4 Plus de Amazon es de US$139, un ahorro de US$40 sobre el precio del celular desbloqueado, que sube a US$180. Este programa de descuentos (a costa de ver publicidad en la pantalla) es sólo para suscriptores al servicio Amazon Prime.

Estos precios son para el modelo de 16GB; si quieres el E4 Plus con 32GB de almacenamiento tendrás que pagar US$200 por el modelo desbloqueado o US$160 por el modelo de Amazon -- también con publicidad. Sin importar cuál sea la versión que quieras comprar, sólo hay opción de 2GB de RAM.

El Moto E4 Plus ya está a la venta en algunos mercados, como en México. Pero en Estados Unidos saldrá a la venta el 11 de agosto. El celular es completamente compatible con las operadoras principales en EE.UU. El E4 Plus que se comercializa en Estados Unidos es la versión con el Snapdragon 427, no con procesador Mediatek (como en México).

Este programa de Amazon tiene relativamente poco tiempo. Pero a pesar de la corta edad, el servicio ya ofrece varios celulares por un precio inferior al que tienen otros puntos de venta, a diferencia de que los usuarios acepten ver publicidad en la pantalla bloqueada y de inicio.

En este video, abajo, te contamos de algunos de los teléfonos disponibles en este programa.