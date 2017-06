Los Moto E4 y Moto C llegan a México con precios desde 2,499 pesos

Agrandar Imagen Patrick Holland/CNET

Moto de Lenovo anunció esta semana que sus dos teléfonos de la gama baja, Moto E4 y Moto C, llegan a México "a partir de los próximos días" con precios tan asequibles como 2,499 pesos.

Moto trae los cuatro modelos de los gama de entrada. Es decir, el modelo regular Moto E4 y su versión Moto E4 Plus, así como la versión regular Moto C y su versión Moto C Plus, estarán en el país a través de operadoras y distribuidoras que Moto ha usado en México en el pasado.

Precios de Moto E4 y Moto C en México

Moto E4:

Moto E4: desde 3,599 pesos

Moto E4 Plus: desde 4,299 pesos

Moto C:

Moto C: desde 2,499 pesos

Moto C Plus desde 2,999 pesos

Moto C 2017:

Se podría decir que el Moto C es el teléfono más básico de Moto para este año, aunque tiene sus peculiaridades.

El teléfono está equipado con una batería de 2,350mAh, es compatible con redes 4G y tiene un procesador de cuatro núcleos. Su cámara trasera es de 5 megapixeles. No esperes funciones rimbombantes, pues se trata de un celular pensado para personas que van por su primer smartphone.

Moto C Plus 2017:

El Moto C Plus es casi idéntico al C regular, salvo por las diferencias que hacen que este teléfono tenga un plus.

La batería es de casi el doble (4,000mAh) que la del Moto C, además de que el C Plus ofrece hasta 30 horas de vida con una carga, según Moto. La memoria interna es de 16GB y se puede colocar una tarjeta microSD. La pantalla es HD de 720p y fiel a la costumbre de Moto, el celular ejecuta Android 7.0 en su estado puro (con leves modificaciones de Moto).

La cámara también es un tanto diferente pues sube a 8 megapixeles en la espalda y ya cuenta con funciones HDR.

En los Moto E4 dejamos a un lado el plástico para empezar a ver cuerpos de metal. Además, el Moto E4 ya cuenta con lector de huellas, aunque su pantalla se mantiene en 5 pulgadas. Moto presume que el E4 es el primer teléfono en su gama en ofrecer un lector de huellas.

El procesador se mantiene en cuatro núcleos aunque con un aumento de velocidad. Tiene 2GB en RAM, compatibilidad con redes 4G y la cámara se mantiene en 8 megapixeles. La batería no es tan grande como en el Moto C Plus, pero la capacidad de 2,800mAh es bastante complaciente.

Moto E4 Plus:

La cereza del pastel de los gama baja de Moto es el Moto E4 Plus.

El teléfono no solo tiene una pantalla de 5.5 pulgadas. Su batería es lo más sobresaliente: una de 5,000mAh. Asimismo, cuenta con el cargador rápido para agilizar la carga de la enorme batería.

Se mantienen los 2GB en RAM del E4 regular y cuenta con compatibilidad con redes 4G, además de que ya ejecuta Android 7.1, la penúltima versión de Android Nougat. La cámara trasera es de 13 megapixeles (frontal de 5 megapixeles) y ambas cuentan con enfoque automático.