Evan Blass/VentureBeat

Lenovo, bajo la marca Motorola, estaría trabajando en dos teléfonos de baja gama bajo la nomenclatura Moto C, de acuerdo con el reconocido bloguero Evan Blass.

Blasspublicó imágenes y las especificaciones de estos teléfonos de entrada en el sitio VentureBeat. Blass dice que los teléfonos Moto C y Moto C Plus apelarán al mercado que antes seducía la desaparecida línea Moto E.

Al igual que la línea Moto G, en el Moto C y Moto C Plus las especificaciones más sobresalientes recaerán en este último dispositivo.

Esto es lo que se sabe del Moto C:

Pantalla de 5 pulgadas FWVGA (854x480)

Android 7.0 Nougat

3G y 4G

Procesador MediaTek de 32 bits y cuatro núcleos de 1.3GHz

1GB en RAM

8GB o 16GB de almacenamiento (dependerá de la región)

Soporte de microSD

Batería de 2,350mAh

Cámara de 5 megapixeles atrás y frontal de 2 megapixeles

La configuración del Moto C Plus sería la siguiente:

Pantalla de 5 pulgadas HD (1,280x720)

Android 7.0 Nougat

4G

Procesador MediaTek de 64 bits y cuatro núcleos de 1.1GHz

1GB o 2GB en RAM (dependerá de la región)

16GB en almacenamiento (dependerá de la región)

Soporte de microSD

Batería de 4,000mAh

Cámara de 8 megapixeles atrás y frontal de 2 megapixeles

Blass no menciona el precio de estos teléfonos, pero deberán ser mucho más económicos que los G5 y G5 Plus, los cuales en Estados Unidos se pueden comprar por US$229 (el G5 Plus), e incluso menos si se aprovecha la oferta de Amazon.

Es muy probable que el Moto C esté enfocado a los mercados emergentes, como India o algunos de América Latina, donde aún se utilizan las redes 3G. Blass tampoco menciona si estos teléfonos serán compatibles con dos SIM, pero por ser 3G y 4G, lo más seguro es que así sea.

Motorola (conocida también como Moto) y Lenovo han mantenido el silencio en cuanto a sus teléfonos más asequibles e inferiores a los Moto G5 y G5 Plus, como son la línea Play o los Moto E. Al parecer estas dos últimas desaparecerán y en su lugar llegarán los Moto C, aunque de estos tampoco hay información confirmada.