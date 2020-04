Most Dangerous Game: Liam Hemsworth protagoniza este thriller en Quibi

Quibi

El 6 de abril se estrenó Quibi en Estados Unidos, un nuevo servicio por streaming que llegó con 50 nuevos programas distribuidos entre sus tres categorías de contenido: películas con capítulos que duran de entre 7 y 10 minutos cada uno; series y documentales sobre música, comida, autos, entretenimiento y más; y programas "esenciales" que ofrecen un resumen de las noticias más importantes del día.

Como parte de su estrategia de lanzamiento, Quibi hizo disponibles los tres primeros capítulos de más de 20 series, películas y documentales. Cada día hábil, de lunes a viernes, la plataforma integrará nuevos episodios.

Quibi planea lanzar 175 shows originales en su primer año, y entre ellos está el thriller protagonizado por Liam Hemsworth (Los juegos del hambre), llamado Most Dangerous Game.

Esta película da una sensación de serie, ya que está dividida en pequeños clips. Cuenta la historia de Dodge Maynard, un hombre que lucha contra una enfermedad terminal. En los primeros capítulos a Maynard le informan que le queda muy poco tiempo de vida, por lo que acepta participar en un juego mortal a cambio de asegurar el futuro económico de su esposa y su bebé que está por nacer.

La verdad es que me resultó difícil no pensar en Los juegos del hambre mientras veía Most Dangerous Game, considerando que en ambas películas Hemsworth tiene que intentar sobrevivir a una especie de cacería humana. Los tres primeros capítulos de esta película sirven como introducción a los personajes y a la trama, pero fallan en engancharte. Sin embargo, la acción –el juego de cacería– inicia al final del cuarto capítulo dejándote en total suspenso.

Most Dangerous Game también incluye la actuación de Christoph Waltz (Inglourious Basterds), Sarah Gadon (Cosmopolis), Zach Cherry (You), entre otros.

El app de Quibi se puede descargar desde la App Store o Google Play Store, y el servicio tiene un costo mensual de US$5 con comerciales, o US$8 para acceder a la versión sin comerciales. Sin embargo, ofrece 90 días de prueba sin costo alguno para los usuarios que se registren antes del 20 de abril.