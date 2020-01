Morbius: Jared Leto es el vampiro de Marvel en su primer tráiler

Sony parece estar preparando el terreno para su propio universo cinematográfico de Spider-Man, pues en el primer tráiler de la película Morbius -- con Jared Leto en el papel del célebre vampiro de Marvel Comics -- hay un cameo de Vulture (Michael Keaton), el villano de Spider-Man: Homecoming (2017). Morbius se estrenará el 31 de julio en cines.

Al igual que Venom, Morbius es un personaje que apareció originalmente en las historietas como enemigo del Hombre Araña. Creado por Roy Thomas y Gil Kane en The Amazing Spider-Man #101 (octubre de 1971), Morbius pronto se transformó en un antihéroe, en una figura trágica: un bioquímico al que un experimento fallido le otorgó habilidades sobrehumanas como las de un vampiro, con una sed insaciable por sangre humana.

La sinopsis de la película es la siguiente: "Aquejado por un peligroso y extraño trastorno sanguíneo -- y decidido a salvar a otros que sufren su mismo destino --, el Dr. Morbius (Leto) intenta una apuesta desesperada. Lo que al principio parece ser un éxito radical pronto se revela como un remedio potencialmente peor que la enfermedad".

Dirigida por Daniel Espinosa (director sueco de padre chileno), Morbius cuenta además de Leto en su elenco con Adria Arjona (Triple Frontier), Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Jared Harris (Chernobyl) y Tyrese Gibson (The Fast and the Furious).

Morbius se estrena el 31 de julio de 2020 en cines.