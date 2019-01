Mophie es un cargador móvil con cables Lightning y USB integrados: sólo cuesta US$24

Mophie

No iré al CES esta semana, pero te garantizo que cada uno de los asistentes al evento necesitará un cargador de teléfono celular en algún momento. Y es que no muchos teléfonos pueden sobrevivir a un día completo de grabación de video, actualización de redes sociales y solicitudes de Uber o Lyft.

Mi opción preferida: un cargador con conectores incorporados que ayude a minimizar el desorden que crean los cables en mi mochila de viaje.

Como esta: durante un tiempo limitado, y hasta agotar existencias, MobileCityOnline (a través de Amazon) tiene el cargador móvil Mophie Encore Plus de 10,500 mAh con cables Lightning y Micro-USB incorporados que sólo cuesta US$24. Este es el precio después de aplicar el código de promoción CPSKTMOPHIE al momento de pagar.

Mophie es una marca premium, por lo que siempre me alegro cuando veo que sus productos descontinuados reciben descuentos grandes. (Las pilas portátiles Mophie de la generación actual, con conectores incorporados, normalmente cuestan alrededor de US$80). No sé en cuánto se vendió el Encore Plus originalmente, pero probablemente estaba en el mismo rango.

Además, MobileCityOnline es un vendedor autorizado de Mophie, por lo que obtienes la garantía completa de dos años para el producto. Mi única queja es que no tiene una salida USB estándar para cargar otras cosas (o incluso que puedas usar tu teléfono mientras el cargador permanece en tu mochila). Aún así, US$24 es un gran precio para una pieza como esta.

¡Regalo! En caso de que no creas que los perros robot son espeluznantes y/o que no tienen sentido, CNET está regalando un robot-perro Aibo de Sony. Oye, no es poca cosa, tiene un valor de US$2,900, por lo que incluso si crees que los perros-robot son espeluznantes y/o inútiles, probablemente puedas ganar algo de dinero al venderlo en eBay. Te quedan 22 días para ingresar y hay muchas maneras de registrar entradas adicionales, ¡así que tienes que hacerlo!

