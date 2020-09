Moonbase 8: Así luce la nueva serie cómica sobre astronautas en la Luna

Showtime

Los astronautas vuelven a estar de moda en la TV. Netflix tiene Space Force y Away, Apple TV Plus cuenta con For All Mankind, Hulu puso en órbita The First y Disney Plus prepara el lanzamiento de The Right Stuff. Y ahora el canal de cable Showtime ha dado a conocer su nueva serie humorística sobre astronautas, Moonbase 8.

La primera temporada dispone de seis episodios y se centra en tres astronautas no muy brillantes que viven en el simulador de una base lunar, con la esperanza de que la NASA los seleccione para viajar a la Luna. Sus protagonistas son los conocidos comediantes John C. Reilly, Tim Heidecker y Fred Armisen (Los Spookys).

La sinopsis oficial de la serie es: "En el desierto de Winslow, Arizona, los ansiosos astronautas Skip (Armisen), Rook (Heidecker) y su líder Cap (Reilly) viven en el simulador de una base lunar de la NASA mientras intentan aprobar la prueba que les permita participar en su primera misión lunar. Mientras trabajan enérgicamente para completar su entrenamiento, una serie de circunstancias inesperadas obligan a los astronautas a cuestionar su propia cordura mental, la confianza mutua y si están hechos o no para viajes espaciales".

Moonbase 8 fue creada, escrita y producida por sus propios protagonistas -- Armisen, Heidecker y Reilly -- junto con el cocreador de la serie Baskets, Jonathan Krisel, quien además dirigió los seis episodios de media hora de duración.

Showtime no ha revelado por ahora la fecha específica del estreno de Moonbase 8 a finales de 2020.