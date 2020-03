Montblanc Summit 2 Plus, el primer reloj Google Wear OS con una eSIM

Scott Stein/CNET

El nuevo reloj inteligente de gama alta de Montblanc, el Summit 2 Plus, es hermoso. Tiene un cristal de cúpula de zafiro curvado y los materiales son de primera categoría. A esto debemos sumar una novedad: el Summit 2 Plus tiene tecnología eSIM, que es algo nuevo para los relojes Wear OS de Google.

Eso sí, la novedad, el estilo y el diseño vienen con un precio nada discreto: US$1,170.

La primera vez que vi el Summit 2 Plus fue hace unos meses en Las Vegas, durante el CES, y Montblanc se prepara para lanzar el reloj ahora. Utilicé el primer Summit por un tiempo y, aunque sus funciones básicas son las mismas que las de muchos otros relojes Wear OS (y ejecuta el mismo software), el diseño de la caja y la banda de Montblanc se sintieron bastante bien.

Los relojes con eSIM duplican fácilmente el número de tu teléfono en tu muñeca, lo que hace que los relojes con esta capacidad sean más fáciles de configurar. Además, pueden soportar múltiples operadores. Esta es una nueva característica para los relojes Wear OS, y Google está agregando soporte eSIM a la aplicación Wear OS junto con el Summit 2 Plus.

Montblanc afirma que el Summit 2 Plus es el "primer reloj inteligente de lujo que puede activar directamente la conectividad celular usando Wear OS de Google". Es probable que vengan más. El Summit 2 Plus también agrega un altavoz para hacer llamadas desde la muñeca.

Las especificaciones del Summit 2 Plus son bastante similares a la versión 2018 del reloj Summit que probé hace un tiempo: procesador Qualcomm Snapdragon 3100, caja de acero de 43.5 milímetros, pantalla AMOLED de 1.28 pulgadas, batería de 440mAh y correa de reloj de 22mm, a esto debemos sumar un altímetro, barómetro, brújula, GPS y seguimiento de frecuencia cardíaca.

Este reloj, sin embargo, es un poco más grande que el Summit 2 anterior y viene en acero negro, acero inoxidable, oro rosa o bronce, y tiene carátulas de reloj que replican los diseños clásicos de Montblanc. Hay algunas características adicionales (una aplicación Timeshifter, que reduce el desfase horario y algunos algoritmos mejorados de frecuencia cardíaca y características de entrenamiento desarrolladas junto con Firstbeat). La resistencia al agua es solo IPx8, sin embargo, un detalle inferior al reloj anterior, que sí poseía 5 ATM.

La característica de eSIM para darte libertad de salir sin el celular no es nueva en relojes de Samsung o Apple, sin embargo es algo que WearOS no había lanzado hasta ahora. El nuevo soporte eSIM de Qualcomm para Wear OS debería significar más relojes Wear OS con esta característica pronto, aunque no está claro cuándo.