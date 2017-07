El caso del mono que se tomó una 'selfie' vuelve a los tribunales

Captura de pantalla de Wikimedia por Chris Matyszczyk/CNET

¿Tienen los animales derecho a sus selfies? Le tocará decidirlo a una corte federal.

Este miércoles la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito 9 cuestionó a los abogados involucrados en un caso de 2015 sobre un mono macaco llamado Naruto que se tomó selfies utilizando la cámara del fotógrafo británico David Slater durante un viaje a Indonesia en 2011.

La Asociación a favor del Tratamiento Ético de los Animales (PETA, por sus siglas en inglés) demandó a Slater y a la editorial Blurb alegando por la protección de los derechos del mono a sus fotos. PETA quiere administrar todos los ingresos a favor del mono.

Slater dice que los derechos por las fotos, que actualmente los tiene su compañía Wildlife Personalities, deberían ser reconocidas a nivel mundial.

El año pasado un juez federal decidió que el mono no tiene derecho de autor sobre las fotos. Ahora, un panel de tres jueces en San Francisco le preguntará a los abogados de PETA por qué piensan que ellos pueden representar los intereses del mono.

Angela Dunning, la abogada de Blurb, dice que no están preocupados de que el tribunal revoque la decisión a su favor que emitió la corte del distrito. "Queremos que el caso llegue a su fin", dijo Dunning.

El abogado de PETA, Jeff Kerr, dijo que la ley es clara sobre los derechos de autor y en este caso el autor fue Naruto. "Si este fotógrafo fuese cualquier otro, no hubiera ningún problema sobre el derecho de autor", dijo Kerr. "No existe una razón válida para negarle a Naruto este derecho simplemente porque él no es un humano".