5 monitores para trabajar desde casa que aún puedes comprar

Una de esas cosas indispensables cuando vas a trabajar desde casa es un monitor decente —quizá una de las más importantes. Si tu trabajo implica ver a dos o más documentos a la vez, o atender diferentes ventanas de navegadores o deslizarte por hojas de cálculo necesitarás algo más que la pantalla de 13 pulgadas (o 15 pulgadas) de tu laptop.

Para el 99 por ciento de ustedes que no les importa demasiado la tecnología de su monitor este es un resumen muy breve para entender: En igualdad de condiciones, mientras más grande, mejor. Casi todas las bocinas integradas son malísimas. A menos de que seas un gamer de tiempo completo o un profesional en el ámbito creativo, la mayoría de las especificaciones técnicas —por ejemplo, gama de colores o latencia— no son en realidad importantes para ti. Monitores curvos que pueden hacer que una pantalla ancha entre en tu campo de visión por completo sin que necesites echarte para atrás, no vale la pena lo que cuestan. No hace falta que pagues más de lo que cuesta cualquier monitor de 27 pulgadas.

Debes tomar en cuenta que no todos los monitores tienen un soporte integrado de altura ajustable. Francamente, esos a veces representan más problemas de lo que valen —y ponerlo a la altura de los ojos se puede lograr fácilmente con un soporte para monitor o con un libro grueso. Además, aunque todos los monitores enumerados a continuación se pueden conectar con HDMI, algunos son compatibles con VGA y algunos incluso pueden usar USB-C. Pero no todas las computadoras portátiles tienen todas esas conexiones integradas. Si trabajas en una MacBook Air, por ejemplo, tendrás que comprar para conectar un cable HDMI. Por lo tanto, asegúrate de saber cómo conectar el monitor antes de hacer clic en "comprar".

Acer Este monitor de 32 pulgadas de LG brinda video 4K a un precio razonable.

Target No hemos probado este monitor AOC de primera mano, pero sus especificaciones son sólidas por el precio que tiene y la retroalimentación de los compradores en Amazon y otras tiendas es, generalmente, positivo. Obtienes un monitor curvo de 31.5 pulgadas con una resolución bastante de 2,560x1,440 pixeles, una tasa de actualización de 144Hz y tecnología FreeSync technology de AMD, que automáticamente hace ajustes para diferentes tasas. Lo encuentras actualmente en Target.

Amazon He usado una versión anterior de este monitor durante cinco años —y ha resistido el paso del tiempo, pero ya no está disponible. Este modelo más nuevo es más caro, pero también más grande y está equipado con mejores especificaciones, incluida una resolución de 2,560x1,440 pixeles, todo el brillo que viene con la retroiluminación LED y un bisel superdelgado. Cuenta con dos entradas HDMI, una conexión DisplayPort 1.2 (y cable) y tres puertos USB 2.0.

BenQ Somos fans de este gran monitor de uso general que funciona como una pantalla sólida para un monitor de gaming. Aunque no es 4K, la resolución es buena (2.560x1.440 pixeles) y simula curvas de brillo HDR optimizadas para que puedas tener mejores resultados que el promedio en Windows sin tener que pagar por un monitor HDR real. Tiene una alta tasa de actualización de 144Hz. Y tiene las mejores bocinas integradas de cualquier monitor de los que hemos probado recientemente —quizá las mejores bocinas de todas.

Lepow Hay muchas razones por las cuales considerar el monitor Lepow USB-C. Es una buena opción si trabajas en una portátil sin salida VGA o HDMI, como la MacBook Air. Es útil si tienes espacio limitado. Y pesa menos de 2 libras, por lo que es lo suficientemente ligera como para llevártela si tienes que moverte de lugar de trabajo. El monitor Lepow se conecta a la laptop mediante USB, por lo que no necesitas puerto VGA o HDMI. Y no hay necesidad de una fuente de alimentación externa, por lo que puedes usarla incluso sin que haya un enchufe cerca.

