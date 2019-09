Monarca: Escándalos y actos de corrupción de la primera temporada

Ana Cristina Blumenkron/Netflix

Monarca relata la historia de una familia de élite mexicana la cual se ve envuelta en una serie de escándalos y actos de corrupción. Tal como lo dice el tráiler "de la tradición a la traición hay solo un trago", frase que va a adquiriendo fuerza a lo largo de los 10 capítulos que conforman la primera temporada.

La serie producida por Salma Hayek se estrenó el viernes 13 de septiembre en Netflix, y aquí leer nuestra reseña sin spoilers. Si no has visto la serie y no quieres que te arruinemos la sorpresa, no sigas leyendo, porque haremos un recuento de los conflictos que se desatan en la historia.

La serie Monarca aborda temas como corrupción y narcotráfico de una forma ligera y con escenas no tan violentas visualmente, manteniendo siempre el enfoque en el drama de la familia Carranza. Fausto Carranza, el patriarca, su esposa Cecilia (Rosa María Bianchi) y sus tres hijos, Joaquín (Juan Manuel Bernal), Ana María (Irene Azuela) y Andrés (Osvaldo Benavides). Estos son algunos de los conflictos más interesantes que se vivieron en la primera temporada.

El futuro de Monarca

Netflix/Ventanarosa

El destino de la empresa Monarca, tras el asesinato de don Fausto Carranza, patriarca de la familia, queda en manos de Ana María, quien lucha toda la temporada por retomar el control de la compañía. Al final, por unos segundos parece haber conseguido tener el control de la compañía, pero eso no dura mucho ya que justo antes de terminar la primera temporada, la policía arresta a Ana María por el asesinato de su padre, un acto incriminatorio de su tío, quien recién se supo fue el autor intelectual del asesinato de Fausto Carranza.

#HerederosMonarca

Ana Cristina Blumenkron/Netflix

A mitad de la serie, durante la inauguración de uno de los hoteles de Monarca, Camila —hija de Ana María— transmite en redes sociales un video en vivo, donde relata los excesos absurdos de la clase acomodada. Al entrar a una de las habitaciones en donde los jóvenes festejan, Camila (y todo Internet) son testigos de cómo Pablo —su primo, hijo de Andrés— estaba abusando sexualmente de una menor de edad que estaba inconsciente. En un par de horas el video se hizo viral y el problema escaló.

Después de tratar de agotar todos los medios posibles sin éxito y por miedo a que Pablo termine en la cárcel, Andrés y su esposa Jimena sacan a su hijo del país. Al final de la temporada y después de pasar una tiempo en el exilio, Pablo decide regresar a México para enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, su madre ya había amenazado a la madre de la jovencita abusada por su hijo con hacerle la vida imposible si algo le pasaba a Pablo.

Una doble vida

Ana Cristina Blumenkron/Netflix

El comportamiento de Pablo es un llamado de atención para Andrés, quien decide dejar a un lado las mentiras y declarar abiertamente su homosexualidad que había escondido con su matrimonio y a ojos de la sociedad. Sin embargo, su propio hijo es quien lo privará de esa libertad, ya que Pablo decide regresar a México siempre y cuando su familia permanezca unida. Por su parte, la madre de Andrés y su esposa Jimena dejan dos cosas bien claro: que las apariencias para los Carranza son importantes y que una madre es capaz de cualquier cosa por sus hijos.

El asesinato de don Fausto

Ana Cristina Blumenkron/Netflix

"No te voy a dar un solo centavo por la carretera de los Zapotes", dice don Fausto a un líder del naco justo al inicio del primer capítulo, dando a entender que esta declaración podría ser el motivo de que al final de ese primer capítulo es asesinado.

Para el final de la temporada se descubre que su hermano, Agustín, fue el autor intelectual del crimen. En la última escena de la temporada, Cecilia venga la muerte de su esposo y mata a su cuñado de un balazo.

El tema queda abierto por lo que no sabemos si habrán repercusiones para la viuda de Carranza, aunque acaban arrestando a Ana María acusada de la muerte de su padre.

El narco y los Carranza

Ana Cristina Blumenkron/Netflix

Joaquín hace un trato con el líder del Cartel del Bajío, Emilio Palafox, con el fin de recuperar el poder de Monarca (que está a manos de Ana María); sin embargo, para ello necesita la ayuda del crimen organizado. A cambio de quemar la cosecha de agave propiedad de Monarca, el cartel del Bajío obtendría el 5 por ciento de las ganancias de la empresa y distribución gratuita de su mercancía, cuando Joaquín recupere el poder de la empresa. Sin embargo, esto no sucede y tal como lo dice Palafox al cerrar el trato: "Aquí las traiciones se cobran caro", por lo que no sabemos qué hará el cartel para nivelar la situación.

No olvidemos que Joaquín es una pieza fundamental en el intento de asesinato de la gobernadora de Guadalajara, quien después de recuperarse anuncia su precandidatura a la presidencia de México y con ello, le declara la guerra al narco.

Por el momento, Netflix no ha confirmado una segunda temporada pero como habrás leído, los problemas de la familia Carranza están lejos de haber terminado por lo que podríamos esperar una segunda entrega para 2020.