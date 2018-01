Moen invita a Alexa y Siri a compartir tu ducha

Chris Monroe/CNET

Tu asistente digital podrá pronto ayudarte en tu rutina matutina. En la feria CES 2018, Moen anunció que su ducha inteligente U by Moen Smart Shower está añadiendo compatibilidad tanto para Alexa de Amazon como HomeKit de Apple en la primera mitad de 2018. Sólo tienes que decir lo que quieres y tu ducha calentará el agua a la temperatura ideal antes de que siquiera poses pie en el baño.

Quizá pienses que una ducha controlada por voz es algo totalmente innecesario. Pensaba lo mismo de la ducha U by Moen Smart Shower que se controla con un app, pero la conveniencia me empezó a convencer durante el tiempo que la pude probar. Puedes personalizar las configuraciones para distintos usuarios en el app, y luego abrir el grifo de forma remote, y este se detendrá y te notificará cuando el agua alcance la temperatura deseado. Puedes programar para que el agua deje de correr después de un período específico de tiempo. Y ahora puedes activar las configuraciones y abrir la ducha con un comando de voz.

La habilidad de Alexa (skill) te permitirá activar la ducha con tus bocinas inteligentes Amazon Echo. Funcionará con las actuales U by Moen Smart Showers y se activará en los primeros meses de 2018. Debido a que es una habilidad y no una integración nativa, tendrás usar lenguaje como "Alexa, ask Moen to start my shower" en lugar de "Alexa, start my shower" (Alexa aún no habla español). La habilidad te permitirá activar las configuraciones, establecer la temperatura del agua, y parar o pausar la ducha.

Es muy posible que puedas realizar las mismas cosas con Siri una vez se active la intehración HomeKit de Moen esta primavera en la segunda generación de duchas inteligentes de Moen. HomeKit de Apple le permite a los dispositivos compatibles funcionar con la asistente digital en tu iPhone. Desafortunadamente, si ya tienes una U by Moen Shower, tendrás que comprar otra si quieres que funcione con la plataforma para el hogar inteligente de Apple. HomeKit sólo funciona con los controles de próxima generación de Moen.

El comprar un nuevo control para obtener la mejor versión es mucho que pedir, debido a que la versión de dos tomas de la ducha cuesta US$1,160 y la versión de cuatro tomas cuesta US$2,200. Tampoco estoy seguro de que esto sea necesario, ya que Apple supuestamente se deshará de la necesidad de un chip MFi en sus dispositivos HomeKit.

Con la colaboración de Suan Pineda.