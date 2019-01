Moen aumenta integración con Alexa y añade Google Assistant y Siri

Chris Monroe/CNET

Si dices, "Alexa, good morning" (Alexa, buenos días), el asistente inteligente de Amazon puede encender las luces, poner las noticias, configurar la temperatura del termostato y más. Ahora, hasta puede abrir la llave de la ducha y hacer que el agua esté en la temperatura ideal.

Moen está actualizando las opciones de control de voz de su U by Moen Smart Shower en CES 2019. Puedes añadir la ducha a los grupos y rutinas de Alexa, y pronto lo podrás controlar con Siri de Apple y Google Assistant.

Moen anunció las integraciones con Alexa y Siri en la feria CES del año pasado. La funcionalidad de Alexa ya está activa y funciona bastante bien, pero la actualización te permite añadir tu ducha Moen a los comandos en grupo que se conocen como rutinas, así como también a grupos de dispositivos del hogar inteligente como aquellos que se encuentran en tu baño. El decir buenos días puede entonces abrir la ducha. Luego puedes agrupar tu ducha a tus dispositivos del hogar inteligente a tu baño y activar y encenderlos todos a la vez con un solo comando.

La integración con Siri y Google Assistant se desplegará a duchas inteligentes este invierno y primavera, respectivamente. Podrás activar y desactivar tu ducha, cambiar la temperatura y activar las configuraciones de tu ducha usando cualquiera de las tres asistentes virtuales.

Además de las nuevas opciones de voz, Moen está debutando un nuevo terminado en color negro mate para la U by Moen Smart Shower que se ofrecerá junto a la opción beige. Las duchas inteligentes de Moen no son baratos (la versión de cuatro salidas cuesta US$2,200 y la ducha de dos salidas cuesta US$1,160), por lo que este acabado extra es una astuta adición que le permitirá a la ducha acoplarse a más diseños.

Nos gustó la ducha inteligente de Moen cuando la reseñamos en 2017. Es, sin duda, una compra de lujo, pero si estás dispuesto a desembolsar esta suma, la inteligencia de este dispositivo sí representa una conveniencia y las opciones de voz actualizadas la hacen aun mejor.

Además de las mejoras en la ducha inteligente, Moen también anunció una asociación con Flo (una startup que fabrica detectores de goteras). El nuevo detector Flo by Moen se ve com el Flo original, pero esto no es característica necesariamente mala ya que el Flo original era un monitor competente aunque caro que ayuda a detectar goteras. Se conecta a tu línea de agua y puede supuestamente detectar una gotera tan pequeña como una gota por minuto. Puede detener el flujo de agua en caso de un escape grande.

Moen no ha anunciado un precio para el monitor de goteras.

