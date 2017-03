Cuando muchos aún no nos recuperamos del Mannequin Challenge, ya apareció una nueva moda virtual que lo ha superado en el favor del público.

Se llama Zoom In y consiste en una imagen -- publicada en Twitter o Instagram, por ejemplo -- acompañada de una instrucción que dice "Hazle zoom al lugar X"; una vez que el usuario amplía esa área de la fotografía se encuentra con un texto diminuto que le indica una nueva instrucción.

El usuario sigue las órdenes hasta que finalmente se topa con la leyenda final que revela un mensaje, usualmente de cariño o divertido (aunque nunca falta quien haga un chiste cruel).

Según la página Web Know Your Meme esta moda viral se originó aparentemente con un tuit del usuario @SNCKPCK en Twitter el pasado 25 de febrero, quien colocó una imagen de su perro con la leyenda "Hazle zoom a la nariz".

Tras varias instrucciones, el mensaje final revelado dice "You are beautiful". El tuit ha sido compartido 29,000 veces en esta red social.

zoom in on the dog nose pic.twitter.com/5Kjlq1w2PX