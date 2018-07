¿Alguna vez deseaste tener tu propia robot Rosie como la de Los Supersónicos?

Entonces Misty II podría ser la respuesta. Estoy en la sede de Misty Robotics en Boulder, Colorado, en donde un robot acaba de traerme una taza de café mientras sus ojos en forma de corazones destellan en su pantalla LCD.

Al igual que Rosie, Misty Robotics espera que su robot homónimo se convierta en parte de tu familia. Con una gama de sensores y cámaras, Misty II puede hacer de todo, desde encontrar una habitación hasta reconocer tu rostro.

Según algunos informes, Amazon está trabajando en el diseño de un robot doméstico, además de que ya hay mucha competencia de otros robots lindos, como Kuri, Pepper y Buddy. Entonces, ¿qué hace a Misty diferente?

Que es una plataforma de diseño de robots para desarrolladores y estudiantes para que puedan crear todo tipo de habilidades, desde mapear habitaciones, ser el guardia de seguridad de un hogar o actuar como un asistente de voz.

Pude ver algunas de estas habilidades en acción que podrían ser útiles en la oficina para recibir y atender a los invitados. Después de registrar mi cara en el robot, Misty me saluda, se da la vuelta y busca a la persona que estoy visitando para hacerle saber que ya estoy aquí.

Lexy Savvides/CNET

"Definitivamente queremos que Misty haga cosas útiles para nosotros, pero antes queremos que sea casi como un buen amigo", dice el fundador y director de producto, Ian Bernstein.

Parte de la creación de ese vínculo con un robot proviene de su personalidad. Los ingenieros probaron una combinación de más de 200 ojos para encontrar los correctos. Eventualmente, el robot podrá responder a diferentes órdenes o expresiones, como tu expresión facial o el tono de tu voz, y adaptarse en consecuencia.

Para los programadores y desarrolladores experimentados, un área que Bernstein espera que exploten es la atención a las personas mayores. Podrían crear una funcionalidad en donde Misty usa un modelo de visión por computadora para reconocer a alguien tirado en el suelo. "Si oye un ruido fuerte, puede localizar con sus micrófonos ambientales el lugar del golpe y verificar si hay alguien", dice Bernstein. Si la persona no está bien, el robot podría llamar por ayuda.

Misty II también es modular. Puedes intercambiar elementos como portavasos en lugar de brazos, enganchar un remolque magnético en la parte posterior, o colocar algo tan loco como una peluca mohawk de focos LED alimentado a través de una mochila Arduino. Las versiones futuras trabajarán más sobre este concepto modular, con la próxima Misty siendo capaz de recoger cosas y moverlas.

Bernstein no tiene una proyección de tiempo específico sobre cuándo estarán listas el total de habilidades de Misty o cuándo estará lo suficientemente desarrollado como para que los consumidores masivos puedan utilizarlo, de modo que alguien que no sea programador pueda navegar y encontrar una habilidad específica. "Esperemos que no sea demasiado tiempo", dice.

Queda también por ver si existe o no un mercado para estos robots domésticos. Muchos de los otros bots en el mercado como Kuri y Buddy cuestan más de US$500, mientras que Pepper, que es principalmente para empresas, es de US$360 por mes. Misty actualmente está disponible por US$2,000 y estará listo para febrero de 2019.

