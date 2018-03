La pregunta del millón: ¿es esta laptop de la antigua Grecia una Mac o una PC?

Es probable que en los últimos días hayas visto una foto que circula en las redes sociales y que muestra un grabado en piedra tallada de la antigua Grecia, junto con la palabra "laptop" superpuesta en un lugar prominente en el titular.

El grabado muestra a una mujer descansando en un sillón, con el brazo derecho extendido hacia una caja poco profunda con la tapa abierta. Dicha caja está siendo sostenida por una niña que el Museo Getty describe como una sirviente. ¿Y qué otra cosa se parece a una caja poco profunda con la tapa abierta? ¡Pues una laptop, por supuesto! No se necesita mucha imaginación para ver la coincidencia. Oh, ¡cómo me gustaría que esto fuese verdad!

Esta no es la primera vez que vemos una "laptop de la antigüedad" en el Internet. La primera vez la vimos en 2014 y ahora la nueva imagen llega después de un artículo en el Daily Mail que da voz a los "conspiracionistas" que aseguran se trata de un dispositivo de la tecnología moderna. Eso es, básicamente, lo único que se necesita decir para que se riegue como pólvora en las redes sociales.

Agrandar Imagen Getty Museum

Yo me suscribo a la explicación que hace Getty y que dice mostrar una especie de cofre poco profundo. "La representación de los difuntos alcanzando un objeto en poder de un sirviente tiene una larga historia en el arte funerario griego y probablemente alude a la esperanza de continuar los placeres terrenales en la otra vida," según escribió el propio museo. El grabado es parte de la colección del Getty, pero no está actualmente en exhibición.

Hay una parte de mí a la que le encantaría ponerse de lado de los teóricos de la conspiración, para hablar de los vientos caprichosos y abrazar ideas de viajes en el tiempo y aliens invadiendo nuestros antepasados. Si esto fuera realmente una laptop, entonces no hay más que discutir: Doctor Who es real; la historia deberá reescribirse y yo cambiaré mi nombre legalmente a Fox Mulder.

Siempre habrá personas que quieran ver dioses de la antigüedad en Marte y computadoras personales en la antigua Grecia. En lo personal, prefiero enfocarme en la lógica y en lo que diga la ciencia. Es un testamento a la imaginación humana y a la dedicación de tomar un concepto loquísimo y exponerlo por ahí sin que tenga demasiada lógica. Aún así, estoy convencida de que no es una laptop.

El personal que lleva las redes sociales del Getty Museum parece tomarse todo esto con mucho humor. "Esto es lo que pasa cuando los viajeros en el tiempo no esconden su paso debidamente", escribió un seguidor en la página de Facebook del museo. "¡Aprendan de Doc Brown, señores!"

"Muy cierto, muy cierto", fue la respuesta de Getty.