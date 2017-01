Mis televisores favoritos de CES 2017 (y otras cosas que me gustaron)

Durante los últimos días he estado observando el futuro de los televisores, y tengo que decir es brillante.

La feria de electrónica de consumo CES 2017 concluyó el pasado domingo, y ahora ya conocemos los aparatos más nuevos y avanzados. Vi muchos y muy grandes televisores, todos con resolución 4K y la mayoría compatibles con HDR, con mayor luz, con negros más oscuros y diseños más avanzados que nunca.

46 Los televisores de CES 2017 [fotos]

Mis tecnologías favoritas de televisores, como OLED, HDR y atenuación local, llegaron a nuevos fabricantes. Más participantes en el mercado significa mayor competencia, lo que impulsa la innovación y baja los precios. En el segmento superior del mercado, los fabricantes de televisores son cada vez más creativos en momentos en que tratan de ganarse tu favor (y tu dinero). En el extremo económico del mercado, hay mejores opciones que nunca, especialmente de marcas poco conocidas.

Veamos.

Un nuevo OLED en el mercado

Si estabas esperando un televisor OLED que no fuera LG, la espera terminó. Sony comenzará a vender la serie A1E en Estados Unidos más adelante este año, cerrando finalmente la brecha con otra marca en la competición por la mejor calidad de imagen. Pude ver el aparato en el quiosco de Sony y en una comparación a puerta cerrada preparada por la empresa, y la verdad es que se veía tan bien como uno espera que se vea un televisor OLED de Sony.

Foto de Sarah Tew/CNET

El televisor póster de LG

Sin embargo, por el momento, LG sigue mandando en el mercado de los televisores OLED, y el aparato más impresionante en la CES 2017 me resultó el televisor OLED W7. Es tan delgado que casi desparece en la pared, y es fácil imaginarse que así lucirán todos los televisores en cinco o diez años. Por ahora, cuesta demasiado, $8,000. Pero eso está bien, porque sólo es uno entre una amplia gama de televisores OLED de LG menos costosos, como la serie B7.

Un televisor Roku con buena calidad de imagen

El sistema operativo Roku es mi favorito de todos los televisores, pero hasta ahora sólo tiene presencia en los modelos económicos con una calidad de imagen "más o menos". La TCL P series, con atenuación local completa y Dolby Vision HDR, pudiera ser el primer aparato Roku con una calificación superior a 6 en nuestras pruebas de calidad de imagen. Y el precio comienza en US$500.

Juguetes para los ricos

Si un televisor decente de US$500 te parece aburrido, ¿qué tal uno de US$25,000? El Sony VLP-VZ1000ES es un proyector láser 4K que puede llenar con su imagen una pantalla de 120 pulgadas, y con buena calidad de imagen. Si yo tuviera ese dinero para gastarme en un televisor, preferiría colocar mi butaca más cerca del OLED de 77 pulgadas de LG o Sony. Problemas del primer mundo.

Más Dolby Vision HDR

El rango dinámico me parece mucho más atractivo que la tecnología 4K, 3D o cualquier otra innovación en el sector desde la llegada de la alta definición. Este año, el formato Dolby Vision HDR será adoptado por nuevos fabricantes de televisores, entre ellos Sony, TCL, Hisense y Philips. Mientras tanto, un reproductor Blue-ray 4K de LG, así como otros de Oppo and Philips, también apoyarán Dolby Vision, y los primeros discos para esos reproductores llegarán a las tiendas a principios de 2017.

Foto de Sarah Tew/CNET

Un televisor que responde

Hablando de reproductores de video, no hay ninguno más poderoso que el nuevo Nvidia Shield. Sí, puedes disfrutar de material 4K y HDR en Netflix y Amazon, pero también te ofrece muchos juegos (entre ellos algunos en HDR), puede controlar tus dispositivos de hogar conectado e incluso reemplazar a un Google Home. Y ahora, cuando le hablas a tu televisor, te responde.

Televisión en vivo de Hulu

Hulu me explicó su próximo servicio de televisión para los que no quieren tener un paquete de cable, y tengo que decir que tiene buena cara. Perfiles, cantidad de canales en vivo y el enorme catálogo de material a pedido de Hulu se unen perfectamente para ofrecer una fuerte competencia a DirecTV Now, PlayStation Vue y Sling TV. Y además tiene un DVR en la nube.

CES es siempre un hervidero de anuncios intrigantes de televisores, pero la edición de 2017 fue una de las mejores de los últimos tiempos. En vez de promesas infladas, la mayoría de los fabricantes de televisores y compañías entretenimiento en casa mostraron productos que me hicieron sentir entusiasmo. Ya veremos.

Lee aquí toda nuestra cobertura de la feria de tecnología CES 2017 en Las Vegas.