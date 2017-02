Mira estas fotos del rodaje de 'Blade Runner 2049'

Queremos saber si Harrison Ford y su Deckard son o no un replicante; hasta qué punto nos podemos fiar del blade runner interpretado por Ryan Gosling; cuáles son los personaje de Ana de Armas, Jared Leto o Robin Wright; cómo lo hará el director Denis Villeneuve (sospechamos que muy bien); o si Ridley Scott estará contento con el resultado final (esperemos que sí y mucho).

En todo caso y mientras aguardamos pacientemente al estreno de Blade Runner 2049 el próximo 6 de octubre podemos conformarnos con estas nuevas imágenes publicadas en la cuenta de Twitter de la película.

From producer Ridley Scott & director Denis Villeneuve - #BladeRunner 2049, starring Ryan Gosling & Harrison Ford. In theaters this October. pic.twitter.com/NXn1rIq7BE