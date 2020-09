Mira el tributo de Marvel a Chadwick Boseman

Matt Kennedy

Marvel le rindió tributo a Chadwick Boseman en un video que celebra su papel como el superhéroe Black Panther. El actor murió el viernes 28 de agosto a los 43 años de edad debido al cáncer de colon.

"Chadwick era un actor maravilloso que creemos encajaría perfectamente en el Universo Cinematográfico de Marvel", dijo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, en el video publicado el domingo 30 de agosto. Puedes ver el video abajo.

El video contiene entrevistas con actores y cineastas, y escenas detrás de cámara de Boseman, quien fue diagnosticado con cáncer del colon en 2016.

"Muchos aspectos del personaje también se aplican a Chad", dijo Ryan Coogler, director de Black Panther, en el video. "Es muy culto. Es un atleta, un artista marcial. Ha tenido mucha experiencia interpretando papeles con mucho peso".

Además de Black Panther, Boseman, a lo largo de su carrera, ha interpretado figuras históricas como Jackie Robinson en 42, James Brown en Get on Up y Thurgood Marshall, en Marshall.

