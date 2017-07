Mira el tráiler de 'Pacific Rim: Uprising'

Personalmente lo que más disfruté de Pacific Rim fue poder ver a Idris Elba en 3D... Lamentablemente, su personaje no sobrevivió aquella película, así que ni rastro del actor de The Wire en esta secuela. La de Elba no es la única ausencia de Pacific Rim: Uprising respecto al filme original. Y es que la segunda parte tampoco contará con Charlie Hunnam o la dirección de Guillermo del Toro.

Pacific Rim: Uprising estará dirigida por Steven S. DeKnight, el creador de series más bien tendientes a lo sangriento como Spartacus. Lionsgate acaba de publicar su tráiler, que quiere que te sumes a las filas de jaegers y te conviertas en piloto de estos robots guerreros gigantescos.

¿Te apetece? ¿Incluso a pesar de las muchas ausencias? La película se estrena el 23 de febrero de 2018.