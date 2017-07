Men In Black fue su estreno a lo grande en películas de ciencia ficción, aunque Will Smith parece haberle tomado el gusto a este tipo de filmes: After Earth, I,Robot, Hancock, Suicide Squad y ahora… Bright, la primera para Netflix.

La empresa de streaming reveló el tráiler esta semana durante la Comic-Con de San Diego, en donde pudimos descubrir una historia basada en el mundo moderno con un presente alternativo, en donde los seres humanos, orcos, duendes y hadas han convivido desde el inicio de los tiempos.

La película, considerada de acción, es dirigida por David Ayer, y sigue los perfiles de dos policías muy diferentes. Ward, un ser humano interpretado por Smith y Jakoby (Joel Edgerton) un orco, quienes inician una guardia nocturna que cambiará el futuro de formas inimaginables.

La película más cara de Netflix

La película se estrenará mundialmente el 22 de diciembre, fecha en la que se convertirá además en la película original de Netflix emitida más cara de toda su historia, ya que la empresa pagó casi US$100 millones.

Según Deadline, solo el guión, escrito por Max Landis, costó US$3 millones, el rodaje unos US$45 millones, a lo que hay que sumarle el pago de los artistas por casi el mismo importe. La película War Machine, protagonizada y producida por Brad Pitt costó un tercio de esos US$100 millones.

Desde luego el objetivo de Netflix es medir el éxito de esta película para saber si puede convertirla en franquicia, y seguir los pasos de Men in Black. ¿Lo logrará?

