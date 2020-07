Las mejores y baratas minibocinas Bluetooth portátiles: Bose, Sony, JBL y más

Cuando estás en constante movimiento, una bocina portátil Bluetooth inalámbrica puede darte la opción de escuchar música en cualquier momento y en cualquier lugar. Cada bocina inalámbrica Bluetooth puede tocar música desde tu teléfono o tableta, y muchas también te permiten realizar llamadas telefónicas. Cuando buscas una bocina Bluetooth inalámbrica supercompacta y portátil, puedes encontrar opciones con grandes limitaciones de sonido, particularmente cuando se trata de los graves. Afortunadamente, la calidad del sonido ha mejorado en general con los años y, al mismo tiempo, los precios han caído.

Aquí en CNET constantemente estamos revisando minobocinas Bluetooth. Esta guía de compra ofrece un vistazo a nuestras opciones favoritas actualmente, con un enfoque en unidades pequeñas y ligeras, que son las mejores para viajar, lo que significa que tienen una buena duración de batería y no son muy costosas. Si buscas la mejor bocina portátil para ti, sigue leyendo.

Asimismo, puedes buscar productos similares en las siguientes listas:

La Tribit MaxSound Plus (US$56) es un 30 por ciento más grande que su hermana XSound Go y cuesta unos US$25 más, pero tiene un desempeño notablemente mejor y es una de las mejores bocinas en cuanto a su sonido en estos tamaños y precios. Tiene una batería de larga vida, recargable y una calidad de audio superior.

La JBL Flip 5 (US$100) es un poco más grande que la Flip 4, con un mejor sonido, con un poco de más bajos. Tiene una certificación IPX7 as prueba de agua, lo que significa que la puedes sumergir a un metro de distancia hasta por 30 minutos y sobrevivirá. La Tribit StormBox es unos US$30 más barata y suena más fuerte, pero me gusta más el balance tonal de la Flip 5. Su batería recargable usa carga USB-C, que es mejor pensando en el futuro.

La Sony XB01 es una minibocina inalámbrica a prueba de salpicaduras (Nota del editor: eso no significa que es aprueba de agua. No te lleves esta bocina a la regadera ni nada por el estilo), está disponible en múltiples colores —y ofrece un gran sonido por el precio (que es de US$35 pero suele estar en descuento a menos de US$25 y a veces hasta por US$20). Echa un ojo a nuestra reseña de la Sony SRS-XB01 .

La 1More es conocida por sus audífonos a buen precio, pero su primera bocina Bluetooth también es bastante decente. Su fortaleza es el sonido de los bajos para una bocina de su tamaño. Aunque no tiene la claridad de una Flip 5 o la UE Wonderboom, sus bajos tienen mejor sonido. Puede ponerse vertical o colgarse horizontalmente. Yo prefiero el sonido cuando está dirigida hacia mí y no cuando está hacia arriba. Su precio es de US$100, pero 1More vende dos por US$149, y las puedes parear para sonido estéreo.

Confesión: Este es el único producto en esta lista que no hemos probado personalmente. Pero tiene mucho que admirarle en comparación con su predecesora, la Oontz Angle Plus, que salió en 2017. Esta tiene una vida útil de batería ligeramente mejor, un sonido un poco más grande y es más resistente al agua que la Plus, y también ofrece emparejamiento estéreo. Pronto tendremos una evaluación práctica, pero la incluiremos aquí con base en nuestra experiencia positiva con la Plus y las entusiastas reseñas de más de 4,800 usuarios en Amazon, donde se vende por entre US$35 y US$40. Además, tiene todas las características de una mejor bocina Bluetooth portátil.