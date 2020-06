Minecraft cambia el nombre -y la fecha- de su festival virtual de música

Michael Tullberg

¿Listo para irte de fiesta en Minecraft? El festival virtual de música en línea que tendrá lugar dentro de Minecraft ha cambiado su nombre para evitar la asociación con un grupo de odio que de pronto saltó a los titulares por estar vinculado a un reciente homicidio.

El Rave Family Block Fest incluye la presentación de Deadmau5, Steve Aoki y Felix da Housecat, entre muchos otros artistas, y promete cientos de grandes actos en escenarios fantasmagóricos limitados solo por tu imaginación... en 8 bits.

Originalmente llamado Electric Blockaloo, el festival virtual ha sido renombrado para distanciar la diversión del movimiento extremista de extrema derecha formado por personas que esperan desencadenar una guerra civil centrada en la raza en Estados Unidos. El nombre del movimiento proviene de la película de culto de 1984 Breakin '2: Electric Boogaloo y no se conocía por el público en general hasta la muerte a tiros de un guardia de seguridad federal el 29 de mayo en Oakland, California.

La fecha del festival también ha sido pospuesta para llevarse a cabo del 9 al 13 de julio. Originalmente se iba a llevar a cabo del 25 al 28 de junio. Fue retrasado para evitar empalmarse con la actualización Minecraft Nether, que ocurrirá este fin de semana.

El Rave Family Block Fest es el primer festival de música virtual de Minecraft, y presenta nada menos que a 850 artistas en más de 65 escenarios. Al igual que un festival real, acá vas a poder diseñar tu propio campamento, y luego hay un montón de cosas que no se parecen mucho a un festival real, así que puedes aprovechar al máximo el loco mundo virtual de Minecraft.

Entonces, en lugar de caminar varios kilómetros a través de un sol abrasador, aquí podrás saltar entre las etapas como si estuvieras en el programa de TV de viaje en el tiempo Doctor Who. Además, los escenarios, muchos de los cuales han sido concebidos por los mismos artistas, incluyen Red Blocks, una versión virtual del legendario estadio al aire libre de Colorado, y Thunder Mifflin, de la popular serie The Office.

Este es solo uno de los eventos que llevan la música en vivo al mundo virtual después de que el coronavirus y la pandemia de COVID-19 ha mantenido a las multitudes alejadas de grandes eventos y conciertos. Festivales como SXSW y Coachella se han cancelado, pero en abril más de 28 millones de personas vieron a Travis Scott interpretar un espectacular set en el videojuego Fortnite.

Deadmau5 y su alter-ego Test Pilot lideran los actos recientemente confirmados para el festival, incluidos el del presentador de BBC Radio1 Sherelle, las leyendas de Detroit Carl Craig, Kevin Saunderson y Seth Troxler, los pesos pesados de la casa Felix da Housecat, Todd Terry, DJ Sneak, Maya Jane Coles, Luciano y Skream. Hay sets de EDM de Galantis, Two Friends, Louis the Child y Paris Hilton, junto con los actos previamente anunciados de Jauz, Jamie Jones, Maceo Plex, KSHMR, TOKiMONSTA, A-Trak, Nicole Moudaber, ZHU, Nora en Pure, Claude VonStroke, Claptone, Soul Clap, Lane 8 y cientos más.

El festival se ejecuta en las versiones de Minecraft tanto de Java como de Bedrock, por lo que los asistentes (conocidos como "Loozers", por alguna razón) pueden jugar en computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Si eres nuevo en el juego, hay un campamento de entrenamiento familiar Rave disponible antes de que se abran las puertas virtuales, donde aprenderás a moverte, usar artículos especiales e incluso nadar.

Puedes comprar un boleto para ver a tu artista favorito a través de un enlace dedicado, y el dinero se divide entre festival y artista en un reparto de ingresos de 60/40. Tu dinero no solo sirve para apoyar a tus artistas favoritos, sino que también puedes ayudar a las personas y participar en la democracia. Cuando compras tu boleto, puedes donar a organizaciones benéficas que aborden cuestiones urgentes como la desigualdad, el racismo y el cambio climático, incluyendo The Bail Project, Black Lives Matter and ByeByePlastic.

Los precios de las entradas comienzan en US$10 por un pase de fin de semana, más tres fines de semana adicionales para ver todo lo que te perdiste la primera vez. Los pases VIP comienzan en US$15 e incluyen acceso a mundos adicionales, escenarios, sets de artistas, llegadas anticipadas y campamentos grupales.

Estos son solo algunos de los principales actos que podrás ver en el Rave Family Block Fest de Minecraft: