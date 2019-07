La temporada 2 de Mindhunter ya tiene tráiler y fecha de estreno

Patrick Harbron/Netflix

A dos años de su debut en Netflix, la serie sobre asesinos en serie Mindhunter vuelve finalmente a las pantallas de la plataforma de streaming y ya hemos podido ver el nuevo tráiler de la segunda temporada, que se estrena el 16 de agosto.

David Fincher había anunciado 12 de julio la fecha de lanzamiento de la serie, en el podcast The Treatment, del crítico de cine Elvis Mitchell. El director confirmó también que la segunda temporada abordará tres casos famosos de asesinos en serie de la vida real: Charles Manson, el Hijo de Sam (Son of Sam) de Nueva York y los asesinatos de niños de Atlanta, Georgia.

El eje central de los nuevos episodios será, precisamente, el caso de los crímenes seriales de Atlanta, que tuvieron lugar entre 1979 y 1981, con 28 asesinatos de niños, adolescentes y adultos afroamericanos.

Un dato curioso: Damon Herriman, actor que interpreta a Charles Manson en la segunda temporada de Mindhunter, también personifica a Manson en la nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que se estrena el 26 de julio en los cines de Estados Unidos.

La serie Mindhunter se inicia en 1979, con los primeros agentes del FBI —interpretados por Holt McCallany, Jonathan Groff y Anna Torv— que desarrollaron la técnica de elaborar perfiles de asesinos en serie para resolver crímenes similares.

Además de su papel como productor ejecutivo y director en Mindhunter, David Fincher realizará su próximo largometraje, Mank, para Netflix. Es un filme sobre la vida de Herman Mankiewicz, coguionista de Citizen Kane (1941).

La segunda temporada de Mindhunter se estrena en Netflix el 16 de agosto.