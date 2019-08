Mindhunter: Todas las referencia a crímenes reales en la temporada 2

Netflix

Una serie sobre crímenes en la que no hay una persecución o disparos. Eso es Mindhunter, el show original de Netflix cuya segunda temporada se estrenó el viernes, 16 de agosto de 2019. Es una serie protagonizada por dos agentes del FBI que entrevistan a asesinos seriales para conocer cómo funciona la mente de estos peligrosos criminales.

Mindhunter se desarrolla a finales de los años 70 del siglo pasado. Tiene como protagonistas a dos agentes del FBI, el joven Holden Ford (Jonathan Groff) y el veterano Bill Tench (Holt McCallany), quienes, junto con la psicóloga Wendy Carr (Anna Torv), se dedican a entrevistar a asesinos seriales para desarrollar perfiles que permitan al FBI poder enfrentar a este tipo de perturbados criminales que cometen asesinatos sin motivo aparente.

Y, si bien los protagonistas son ficticios, los casos que investigan son reales. Y en la segunda temporada figuran varios criminales reales muy conocidos, por lo que a continuación ofreceremos detalles y referencias de estos casos, para orientar al espectador mientras ve los nueve episodios de la temporada 2.

Netflix

Los asesinatos de Atlanta

El principal caso que explora la segunda temporada de Mindhunter es el de los asesinatos de los niños de Atlanta (The Atlanta Child Murders), aunque hubo varias víctimas adultas. Son crímenes cometidos por un asesino serial en Atlanta, Georgia, entre mediados de 1979 y mayo de 1981. Durante este tiempo al menos fueron asesinados 28 personas, entre niños, adolescentes y adultos afroamericanos.

El agente Ford (Groff) se involucra en la investigación cuando viaja a Atlanta a entrevistar a los asesinos seriales William Pierce Jr. y William Henry Hance. En un principio, los crímenes no recibieron atención fuera de Georgia pero pronto, con la incapacidad de la policía para dar con el autor, se transformó en un caso que causó alarma en todo Estados Unidos.

En 1982, Wayne Williams fue declarado culpable del asesinato de dos de las víctimas adultas, pero no pudo ser culpado de los otros asesinatos, en particular del de los niños.

Netflix

El asesino 'BTK'

En la primera temporada de Mindhunter se incluyeron, sin relación aparente con la trama del show, las imágenes de un hombre, Dennis Rader (Sonny Valicenti), mientras vigilaba una urbanización en una camioneta van u organizando sobre una cama lo que a todas luces era el "kit" de un secuestrador (sogas, un revolver, cinta, bolsas). Pero nunca se le mostró en actos violentos.

En los nuevos episodios se mostrará ya la ola de crímenes cometidos por este personaje real, conocido como el asesino BTK (acrónimo de las palabras "atar, torturar, matar" en inglés). Rader envió cartas a la policía retándola a que lo atraparan.

Rader cometió diez asesinatos comprobados entre 1974 y 1991, oculto tras la apariencia de un gentil y tranquilo padre de familia. Evadió la justicia hasta 2005, cuando fue detenido y juzgado por sus infames crímenes.

Netflix

Charles Manson

En la primera temporada de Mindhunter, el agente Ford (Groff) desea entrevistar a Charles Manson (1934-2017), pero unos policías de California le dicen que es muy difícil que reciba permiso para entrevistarlo. Manson fue un criminal y líder de una secta llamada La familia Manson. En 1971, fue declarado culpable de conspiración en el asesinato de siete personas, entre ellas la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski.

En los nuevos episodios, los agentes Ford y Tench logran entrevistar finalmente a Manson, quien es interpretado en la serie por Damon Herriman, actor que, como dato curioso, también personificó al criminal en la película Once Upon a Time in Hollywood (2019), dirigida por Quentin Tarantino.

Netflix

El Hijo de Sam

El otro notorio criminal que mostrará la segunda temporada es David Berkowitz, conocido como el Hijo de Sam (Son of Sam). Berkowitz asesinó a seis personas e hirió a otras siete en distintos ataques entre 1976 y 1977, en Nueva York. Su caso se hizo famoso cuando, tras su detención en 1977, Berkowitz confesó que un demonio había poseído al perro de su vecino y le ordenó cometer los asesinatos.

La entrevista de Ford y Tench a Berkowitz figura en la segunda temporada de la serie porque los agentes le preguntan al Hijo de Sam sobre el asesinato BTK.

La segunda temporada de Mindhunter está disponible en Netflix a partir del 16 de agosto.