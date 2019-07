Eleven de Stranger Things se une a Marvel's The Eternals: reporte

Tina Rowden/Netflix

La experiencia de interpretar a un personaje con superpoderes en Stranger Things le resultará útil a la actriz Millie Bobby Brown -- Eleven en la serie de Netflix --, de quien la revista Variety reveló el miércoles 10 de julio que participará en el elenco de The Eternals, la película de Marvel Studios prevista para ser estrenada en 2020.

Según Variety, Kevin Feige, presidente ejecutivo de Marvel Studios, ofrecerá detalles sobre The Eternals el sábado 20 de julio en la Comic-Con de San Diego, pues se trata de un grupo de superhéroes que desempeñará un papel importante en la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, con potencial de dar origen a una nueva franquicia de películas, como sucedió antes con los Avengers y los Guardians of the Galaxy.

La película The Eternals será dirigida por Chloé Zhao (The Rider) y ya tiene asegurado en su reparto a Angelina Jolie como protagonista, acompañada de Richard Madden (Robb Stark en Game of Thrones), Kumail Nanjiani (Silicon Valley) y ahora, según Variety, Millie Bobby Brown (la popular Eleven de Stranger Things).

Se espera que Marvel Studios ofrezca información oficial sobre el proyecto y detalles de quién interpretará a quién en este grupo. The Eternals es un cómic creado por Jack Kirby para Marvel Comics en 1976 y cuenta la historia sobre una raza de superhumanos, creada por unos seres alienígenas llamados Los Celestiales para que fueran protectores de la Tierra.

The Eternals está prevista para estrenarse en 2020 en cines.