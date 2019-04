Midsommar: Estreno, elenco y todo sobre la película de terror más esperada de 2019

Si Midsommar es la mitad de buena que su campaña promocional en redes sociales, pues será un gran éxito.

Detrás de este trabajo de marketing está la productora A24, culpable de grandes éxitos independientes como Ex Machina, The Room, Lady Bird y la ganadora del Óscar Moonlight.

A24 inició la campaña de intriga con unas imágenes que desprendían cierto mal rollo, y que refería a esas cintas de terror que nos hablan de sociedades secretas y mitología escandinava de los años 70, como podemos ver a continuación:

Luego, el 28 de febrero de 2019, la productora publicó el afiche oficial de la película:

El 1 de marzo, con un GIF bastante creepy, nos advirtieron del tráiler:

Y, jugando con nuestros sentimientos, lanzaron un teaser que definía las características del producto: una pareja que se mete en problemas por andar buscando destinos exóticos.

This summer, you're invited to a celebration like none other. #Midsommar is coming. 🌻 pic.twitter.com/XgVXrvg2yR — A24 (@A24) March 5, 2019

Sinopsis y tráiler

Antes de explicar la trama, es importante saber que "La fiesta del Midsommar" es una celebración real que se realiza en Suecia durante el solsticio de verano. Se conmemora en el campo y consta de cantos y bailes tradicionales.

La sinopsis de la película, que ofrece el sitio especializado en películas filmaffinity, se desarrolla en ese contexto: "Una mujer que está lidiando con la muerte de sus padres decide hacer un viaje a Suecia con su novio y unos amigos; concretamente a un pueblo remoto con unas costumbres veraniegas únicas".

Es obvio que al leer la premisa de la cinta nos viene a la memoria la joya de terror de 1973, The Wicker Man, dirigida por Robin Hardy. En 2006 se realizó un remake, con Nicholas Cage en plan estelar, pero el resultado no fue memorable.

The Wicker Man cuenta la historia de un sargento que viaja a una aldea de Escocia para esclarecer la desaparición de una niña. El funcionario pronto descubre que unos ritos de una fiesta tradicional esconden terribles secretos y están relacionados con su misión.

Pero en conversaciones con Vulture, Aster dio un adelanto que explica gráficamente la idea de su obra: "Es horror popular escandinavo, se centra en un culto pagano… Estamos ante una película rupturista, muy macabra. La gente no debe ir esperando algo parecido a Hereditary… Es el Mago de Oz para pervertidos".

Así pues, en su primer tráiler (entendemos que no es el definitivo), se resalta la idea del culto y a los invitados como posibles presas de los ciudadanos locales:

El reparto

Florence Pugh y Jack Reynor protagonizan Midsommar. A ella la vimos en la versión de Lady Macbeth (2016) que realizó William Oldroyd. Su actuación fue reconocida por la crítica y se impuso como Mejor Actriz, en los British Independent Film Awards. Reynor fue elogiado por su papel como hijo de una madre drogadicta (Toni Collete, protagonista de Hereditary) en el drama Glassland (2014).

Este es el reparto completo:

Florence Pugh - Dani

Jack Reynor - Christian

William Jackson Harper - Mark

Will Poulter - Josh

Vilhelm Blomgren

Ellora Torchia

Archie Madekwe

Fecha de estreno

El estreno de Midsommar estaba planeado inicialmente el 9 de agosto de 2019, pero se cambió para el Día de la Independencia en Estados Unidos, es decir el 3 de julio. No es la primera película de terror que utiliza esta fecha. En 2018, First Purge y The Purge, en 2016, fueron estrenadas ese día.

El equipo de dirección, producción y escritores

Director: Ari Aster (Hereditary)

Guionista: Ari Aster

Productor ejecutivo: Patrick Anderson

Productores: Scott E. Chester, Fredrik Heinig, Lars Knudsen, Pelle Nilsson, Jeffrey Penman, Ben Rimmer, Tintin Scheynius, Philip Westgren.

¿Por qué es tan esperada esta cinta?

Para entender el hype que acompaña a Midsommar debemos revisar algunas opiniones de los expertos que vieron Hereditary, el debut de Ari Aster:

"La película es emocional e intelectualmente aterradora (...) Collette está increíble durante todo el metraje, haciendo una actuación muy completa", escribió Richard Lawson, de Vanity Fair.

"Miedo, miedo y más miedo. El director y guionista Ari Aster nos ofrece un debut impresionante", opinó Ann Hornaday, de The Washington Post.

"Lo que descubrirán los espectadores es que la película, a diferencia de la gran mayoría de películas de terror de estos días, tiene una sustancia que está a la altura de sus sustos", aseveró Owen Gleiberman, de Variety.

Con este debut, Aster ha generado una gran expectativa. Su terror no es como el de James Wan (The Conjuring, Insidius), quien usa el sonido para amedrentar al espectador. Si bien en Hereditary no se cortó para mostrar cierto horror gráfico, el fuerte del novel director es el desarrollo de los personajes y el trabajo con una angustia que trasciende la pantalla.

Si no has visto Hereditary, te dejamos el tráiler:

