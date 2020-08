Microsoft xCloud para iOS enfrenta un futuro incierto

Agrandar Imagen Captura de pantalla CNET

Microsoft puso en pausa las pruebas del servicio de videojuegos en la nube xCloud en iOS, al tiempo que las mismas pruebas siguen en Android.

El sitio The Verge reporta que Microsoft detuvo en días recientes la beta de xCloud en iOS y no tiene fecha de reanudación. El servicio llegará únicamente a Android a mediados de septiembre, según lo dicho por Microsoft hasta hora. Microsoft habría detenido el desarrollo de xCloud en iOS por las políticas de Apple, dice The Verge.

Microsoft no ha dicho qué políticas de Apple frenan la llegada de xCloud a iOS, pero el reporte sugiere que las restricciones a aplicaciones que actúan como clientes de acceso remoto, así como las compras internas en apps, son las problemáticas.

Apple, ante las restricciones en el App Store, ha impedido que otros servicios de videojuegos por streaming lleguen a la tienda o funcionen de forma correcta. Google Stadia, un servicio similar a xCloud, no tiene app para iOS y solo ofrece una herramienta para gestionar el servicio. Steam Link de Valve sí está en la App Store pero no funciona al igual que su similar en Android.

"Nuestra ambición es llevar los videojuegos en la nube a través de Xbox Game Pass a todos los dispositivos", dijo Microsoft a The Verge.

xCloud, un servicio anunciado en 2018, ha estado en pruebas desde hace un tiempo. El servicio pretende ofrecer juegos compatibles para que se puedan jugar desde un dispositivo móvil desde donde sea y con solo una conexión a Internet. El servicio será parte de la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, la suscripción ya disponible a más de 100 títulos.

