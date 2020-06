Microsoft podría lanzar otra consola junto con la Xbox Series X: reporte

Microsoft

Microsoft podría tener entre manos una nueva Xbox.

La empresa presentó el 9 de junio una nueva solicitud de marca registrada para la nomenclatura "Xbox Series" en el sitio Web de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos, según reportó Windows Central. Este registro de marca independiente de la de Xbox Series X reaviva los rumores de que Microsoft podría lanzar otra Xbox de próxima generación junto con la Xbox Series X. Reportes anteriores señalaban que Microsoft lanzaría una versión menos potente de su próxima Xbox Series X y sin lector de discos, cuyo nombre en código rumoreado es Lockhart.

La Xbox Series X se pondrá a la venta a finales de 2020 y por el momento no está claro si la empresa apostará por lanzar dos modelos como sí ha hecho su rival, Sony. La compañía japonesa anunció recientemente que su nueva consola, la PS5, contará con una edición estándar con lector de discos y otra digital sin lector que será más barata.

Microsoft reveló en marzo las especificaciones de la Xbox Series X. La consola tendrá una CPU personalizada AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno y una GPU AMD RNDA 2. En combinación, ambos ofrecen cuatro veces la potencia de procesamiento de la Xbox One y el doble del rendimiento gráfico de la Xbox One X.



La Xbox Series X llegará en la Navidad de 2020 junto con Halo Infinite, franquicia que no había estado el lanzamiento de la consola desde la primera Xbox, que llegó acompañada de Halo: Combat Evolved.