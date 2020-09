Xbox Series X vs. PlayStation 5: La batalla de las nuevas consolas

Está confirmado. En noviembre llegarán las consolas PlaySation 5 de Sony y la Xbox Series X de Microsoft, por lo que ambas consolas estarán peleando por un lugar dentro de las listas de compras navideñas.

Ya conocemos bastante sobre sobre la PS5 y la nueva Xbox gracias a las revelaciones que ambas compañías han realizado a lo largo del año, y finalmente obtuvimos precio y fecha de lanzamiento para la Xbox Series X y la PlayStation 5, así como para sus consolas digitales, la Xbox Series S y la PlayStation Digital Edition.

La Xbox Series X se podrá reservar desde el 22 de septiembre y se podrá comprar por US$499 a partir del 10 de noviembre, mientras que la Xbox Series S ––la versión más barata y pequeña de Xbox Series X–– costará US$299, y al igual que su hermana mayor, se podrá apartar a partir del 22 de septiembre y llegará al mercado en noviembre.

Por su parte, la PlayStation 5 llegará el 12 noviembre a Estados Unidos, México, Japón, Canadá y Australia, y el 19 de noviembre llegará al resto del mundo. Su precio será de US$499, mientras que la consola digital, la PlayStation Digital Edition, costará US$399.99, que son US$100 más que su rival, la Xbox Series S.

Sony También anunció que ambas consolas se podrán comprar en preventa a partir del 16 de septiembre, pero solo en algunas tiendas.

Ambas consolas presumieron un diseño renovado y totalmente opuesto, ya que la PS5 es predominantemente blanca, delgada y con curvas, diseño que el presidente ejecutivo de PlayStation de Sony, Jim Ryan, describió como "audaz, atrevido y orientado al futuro". Por otro lado, la Xbox Series X es una torre negra cuadrada. Según Phil Spencer, vicepresidente de gaming y jefe de Xbox en Microsoft, el diseño tipo torre de la nueva Xbox refleja las funciones centrales de la consola que son velocidad y rendimiento.

Microsoft realizó su primer evento en línea Xbox 20/20 a principios de mayo para destacar los próximos títulos de terceros, y en julio destacó los títulos propios de Xbox Studios. En el seguro evento, Microsoft mostró adelantos de Halo Infinite, Forza Motorsport y otros estrenos exclusivos de Xbox como Tetris Effect: Connected y The Medium. Sin embargo, a principios de agosto la compañía confirmó que el lanzamiento de Halo Infinite se retrasaría hasta 2021.

Por su parte, aunque varios de los títulos de Sony se superponen con los de Xbox, la PS5 contará con varias exclusivas como Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales y varios títulos nuevos.

Ambas consolas cuentan con un procesador basado en una arquitectura AMD Zen 2 con gráficos AMD Radeon Navi y 16GB de memoria. Igualmente, cuentan con trazado de rayos, la misma aceleración de descompresión, las nuevas implementaciones de SSD patentadas y mucho más. A todo esto, habrá que agregarle la compatibilidad con versiones anteriores de juegos (que se benefician del hardware y tecnologías como la reconstrucción HDR de Microsoft), y todo esto se suma a la promesa de Sony y Microsoft de ofrecer una mejor calidad visual y mayor velocidad que antes.

Existen diferencias técnicas que nos podrían hacer pensar que el procesador de gráficos de la PS5 es menos potente que el de la Xbox porque tiene menos unidades de cómputo y menos potencia aritmética (o TFLOPS). Sin embargo, ambas consolas tienen arquitecturas de hardware y software diferentes, por lo que no sabremos cómo es que los componentes afectarán su rendimiento y calidad visual.

A continuación te compartimos algunas especificaciones de la PS5 y la Xbox Series X que se han confirmado.

La Xbox Series X costará US$499 y llegará el 10 de noviembre de 2020.

La consola de Microsoft contará con un CPU personalizado AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno y un GPU AMD RNDA 2 con 12 teraflops, componentes que prometen ofrecer cuatro veces la potencia de procesamiento de una Xbox One y el doble del rendimiento gráfico de la Xbox One X.

El control inalámbrico de la Xbox Series X cuenta con pequeños cambios centrados en la velocidad y compatibilidad. Microsoft también integró un nuevo D-pad, inspirado en el control Élite, y añadió el botón de Compartir para realizar capturas de pantalla y grabaciones de video. El nuevo control de la Xbox Series X es compatible con la Xbox One, con PCs y dispositivos Android y iOS.

En cuanto a los juegos, algunos títulos que llegarán para su lanzamiento son: Assassin's Creed Valhalla, Call of the Sea, Chorus, Cyberpunk 2077, Dirt. 5, Hellblade II, Outriders, Scarlet Nexus, The Ascent, Yakuza: Like a Dragon y más. Una de las grandes ventajas de Xbox Series X es Xbox Game Pass, ya que Microsoft dijo que todos los títulos nuevos estarán disponibles en XGP desde el primer día. Mira todo lo que sabemos de la Xbox Series X aquí:.