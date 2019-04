Microsoft lanzará la Xbox One S All Digital el 7 de mayo por US$260: reporte

Winfuture.de

El lanzamiento de la primera consola Xbox sin una entrada para discos físicos es inminente.

Aunque la existencia de la consola Xbox One S All Digital no es exactamente un secreto bien guardado, los detalles sobre su fecha de preventa, lanzamiento, precio e imágenes de mercadotecnia se desconocían hasta ahora que fueron divulgados por el sitio alemán de tecnología Winfuture.de.

Las imágenes de marketing muestran una Xbox One S casi idéntica al modelo actual, salvo por la entrada negra de discos en la parte frontal. La consola ofrecerá un 1TB de almacenamiento interno, 4K UHD, HDR y incluirá estos videojuegos preinstalados: Minecraft, Sea of Thieves y Forza Horizon 3.

Los detalles filtrados confirman que la supuesta fecha de lanzamiento será el 7 de mayo y el inicio de la preventa será el martes 16 de abril. La consola tendría un costo, según el sitio, de 230 euros o unos US$260.

Microsoft no respondió a CNET, por el momento, una solicitud de comentario al respecto.

Al no tener una entrada física para un disco, para jugar con esta consola totalmente digital será necesario descargar videojuegos o bien jugarlos mediante streaming del contenido. Esta característica marcaría un giro en la industria de videojuegos, que ha vendido millones de juegos en discos y cartuchos por décadas. Algunas personas aún prefieren las compras copias físicas de sus juegos para compartir con amigos o canjearlos en tiendas como GameStop.

Con la colaboración de Ian Sherr.