Xbox Games Pass tendrá juegos nuevos el día de su estreno

Xbox

Xbox Game Pass ahora sí será más como Netflix.

Microsoft anunció el martes que su servicio de videojuegos ilimitados, Xbox Game Pass, comenzará a ofrecer títulos el mismo día de su estreno. Actualmente, el catálogo de Xbox Games Pass tiene una biblioteca de 100 títulos viejos para la Xbox One y Xbox 360 (que van rotando), pero con este cambio los suscriptores también podrán descargar y jugar juegos recién estrenados.

Sin embargo, los videojuegos para la Xbox One disponibles el día de estreno serán solamente los exclusivos de la casa editorial de Microsoft. Esto significa que los suscriptores de Xbox One Pass podrán jugar Sea of Thieves (que se estrena el 20 de marzo), State of Decay 2 (en la primavera de 2018) y Crackdown 3 (primavera de 2018) el día de su lanzamiento.

Según Microsoft, después que los usuarios descarguen los títulos por Xbox Games Pass, tendrán acceso ilimitado hasta que Xbox quite el juego de la biblioteca digital. Para poder volver a jugarlo, el usuario necesitará comprar la versión digital, la física o tener un cupón que le permita continuar. Los miembros de Xbox Games Pass reciben un 20 por ciento de descuento hacia la compra de un juego.

La gigante de tecnología también anunció un nuevo plan de suscripción de seis meses por US$60 que inicia el 20 de marzo y se podrá conseguir en minoristas como GameStop. Anteriormente, los usuarios solo tenían la opción de pagar mes a mes la cantidad de US$10. Microsoft está ofreciendo a todos una prueba gratuita de 14 días.