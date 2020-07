¿Tienes Xbox? Microsoft te dará acceso a demos de más de 60 juegos nuevos

Agrandar Imagen Microsoft

Si tienes una Xbox, Microsoft está por ofrecer una de las experiencias más especiales de un evento como el E3 o Gamescom.

Durante las aclamadas ferias de videojuegos, los asistentes tienen la oportunidad de probar juegos antes que nadie. Ante el coronavirus y la cancelación de estos eventos, Microsoft quiere que los jugadores, desde sus casas, sigan teniendo el acceso a los demo de estos juegos.

El evento de acceso a demos de juegos comenzará el 21 de julio y terminará el 27 de julio, dando a los usuarios bastantes días para que puedan disfrutar de estos juegos. Los jugadores podrán dar retroalimentación a los desarrolladores a través de las páginas Web de cada empresa o en redes sociales.

Microsoft dice que la lista completa de juegos que estarán disponibles todavía no está lista, pero la compartirán conforme se acerque la fecha de comienzo del evento. Algunos juegos que estarán disponibles son Cris Tales, Destroy All Humans!, Haven, Hellpoint, Skatebird, The Vale: Shadow of the Crown, Raji: An Ancient Epic, entre muchos más.

Puedes ver los títulos confirmados en la página de Microsoft. La mayoría de estos juegos no son el típico título de distribuidoras como EA o Ubisoft; se trata de juegos creados por desarrolladores independientes en la mayoría de los casos.

Los juegos aparecerán en el Dashboard de tu consola Xbox a partir del 21 de junio. Microsoft destaca que algunos de estos juegos todavía están lejos de su fecha de lanzamiento, así que algunos aspectos podrían cambiar entre este demo y su fecha de liberación oficial.