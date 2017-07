Una muerte anunciada: Windows Phone llega hoy a su fin

Agrandar Imagen Josh Miller/CNET

RIP Windows Phone.

A partir de este martes 11 de julio, el sistema operativo de Microsoft para teléfonos inteligentes deja de existir para la compañía que lo creó. En la página de productos que dejarán de recibir atención, Microsoft dice que Windows Phone 8.1 ya no tendrá más actualizaciones relacionadas (o no) a seguridad; no habrá asistencia técnica de ningún tipo y se terminan las actualizaciones del contenido técnico en las páginas de Microsoft.

Además de Windows Phone 8.1, otra docena de productos de Microsoft llegan a su fin y tendrán la misma suerte.

No es una sorpresa que Microsoft haya decidido matar Windows Phone, su sistema operativo que nunca tuvo una oportunidad real para quitar presencia a iOS y Android. De hecho, según NetMarketShare, hasta el mes pasado Windows Phone 8.1 tenía apenas un 0.55 por ciento de presencia en el mercado de smartphones y tabletas. Su presencia más alta fue a mediados de 2015, cuando llegó a rozar el 3 por ciento, según la misma fuente.

Pero el fin de Windows Phone 8.1 no significa la salida definitiva de Microsoft del mercado de teléfonos inteligentes. La compañía aún tiene Windows 10 Mobile que si bien no tiene tantas mejoras y atención como la versión para computadoras e híbridos, mantiene cierta presencia de Microsoft en el segmento de telefonía.

De hecho, si tienes un teléfono compatible con Windows Phone 8.1, es muy probable que le puedas instalar Windows 10 Mobile -- y aquí te decimos cómo hacerlo.

Además de Windows 10 Mobile, se espera que Microsoft haga más oficial su participación e interés en celulares con el lanzamiento de un celular propio bajo la línea Surface (de donde se desprenden sus computadoras e híbridas). Se espera que un "Surface Phone" vea la luz del día este año y en hasta tres presentaciones.