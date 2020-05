Microsoft pide a usuarios de Chrome que cambien a Edge en Outlook

Illustration by Stephen Shankland/CNET

Durante años, Google ha colocado prominentes anuncios emergentes en sus propiedades Web sugiriendo que las personas se cambien al navegador Chrome de Google, porque así obtendrán un mejor rendimiento, características y seguridad. Ahora Microsoft está probando la misma idea, aprovechando su servicio de correo electrónico para tratar de empujar a las personas a su navegador Edge que fue recientemente renovado.

"Microsoft Edge + Outlook = Mejor juntos", dice una nota promocional en la parte superior del sitio web Outlook.com. Al hacer clic en el texto, se te envía a un sitio de descarga de Edge, pero el sitio no indica de qué manera Microsoft cree que su tecnología funciona mejor. También se puede mostrar una variedad de otros anuncios, según Windows Latest, que vio los anuncios a principios de esta semana.

La promoción es un nuevo ejemplo de gigantes tecnológicos que utilizan el poder en un dominio para promocionar sus navegadores. Microsoft también ha llevado a las personas a cambiar a Edge usando anuncios en el menú de inicio de Windows 10. Y aunque Apple permite navegadores de terceros en sus iPhone y iPad, les exige que creen su software sobre la base de la tecnología de su navegador, Safari.

Stephen Shankland/CNET

No está claro qué tan extendida es la promoción Edge de Microsoft. La vi en Chrome, pero no en otros navegadores, y solo en una computadora. Microsoft y Google no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chrome domina el uso del navegador, representando el 64 por ciento de la actividad Web, según la firma de análisis StatCounter. Microsoft eliminó su Internet Explorer en un Edge más moderno hace años, pero cuando eso no se generalizó, Microsoft reconstruyó Edge sobre Chromium, la base de código abierto de Google para Chrome.

Esa nueva versión de Edge está disponible para su descarga ahora. Microsoft planea distribuirla ampliamente a través de Windows Update a finales de esta primavera.

Los navegadores son importantes para los gigantes tecnológicos. Conducen tráfico a los motores de búsqueda que a menudo comparten los ingresos publicitarios resultantes con el navegador. Pero cuando Chrome envía búsquedas a Google o Edge las envía a Bing, los fabricantes de navegadores no tienen que compartir los ingresos con otra compañía.