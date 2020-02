Surface Duo: Videos filtrados muestran la función 'peek' para notificaciones

Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

El teléfono plegable Surface Duo de Microsoft tendrá una función llamada Peek para que los usuarios tengan un vistazo a información rápida sin tener que desdoblar el dispositivo, de acuerdo con videos filtrados que muestran la acción.

El usuario en Twitter @h0x0d publicó en la misma red social un par de videos de la función Peek. Ambos videos son de corta duración pero por la calidad parecieran ser videos que Microsoft usará para mostrar las funciones o dar una pequeña guía a usuarios de este dispositivo.

El primer video muestra cómo, con al función Peek, los usuarios abrirán apenas un poco una de las pantallas del Surface Duo para ver las notificaciones en apenas unos centímetros de la pantalla. Desde ahí, los usuarios podrán interactuar con las notificaciones o tocar una y abrir el dispositivo para continuar con la acción.

El segundo video es sobre el sistema de llamadas. Cuando un usuario recibe una llamada, este podrá abrir un poco la pantalla y ver de quién se trata; para contestar o cancelar la llamada, el usuario tendrá que desdoblar todo el dispositivo. En este formato, con el dispositivo abierto, una mitad de la pantalla mostrará la interfaz de la llamada y la otra quedará libre para alguna otra acción. Si el usuario desea contestar la llamada, simplemente dobla hacia atrás la pantalla libre.

Microsoft mostró el Surface Duo el año pasado y dijo que saldría a la venta a fines de 2020. La empresa aún tiene muchos puntos clave por revelar sobre su dispositivo, pero se espera que esto suceda en algún momento de este año, seguramente en el evento Build (enfocado a desarrolladores) o en algún otro dedicado específicamente a estos nuevos productos.

El teléfono Surface Duo no será el único producto de Microsoft para este año. Los rumores sugieren que la empresa prepara el lanzamiento de las híbridas Surface Go 2 y Surface Book 3 en un posible evento para la primavera de 2020. Microsoft no ha confirmado o negado un evento para esas fechas.