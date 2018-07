En junio de 2012, Microsoft presentó su primera tableta híbrida llamada Surface. No solo fue la primera en su tipo, sino también fue el primer hardware diseñado, fabricado y vendido por Microsoft para funcionar sin problemas con el sistema operativo del gigante del software: Windows.

Desde entonces, la compañía ha desarrollado una línea completa de hardware Surface para satisfacer las necesidades de estudiantes, profesionales y para el uso en el hogar. La nueva Surface Go de Microsoft, una 2-en-1 desmontable y simplificada de 10 pulgadas, podría ser apropiada para cualquiera de los tres casos, según las necesidades de rendimiento.

Si no estás seguro por dónde comenzar, o incluso sobre qué ofrece la línea Surface de Microsoft, puedes comenzar con esta guía. Además, al final podrás ver nuestras recomendaciones para algunas de las mejores alternativas disponibles para la Surface.

Surface Pro



Sarah Tew/CNET

Esta es la que comenzó todo (si es que ya te olvidaste de la Surface RT, y deberías olvidarla). La híbrida de Microsoft es aún el estándar máximo de esta categoría, a pesar de que recibió una mínima actualización con respecto a la Surface Pro 4.

El diseño desmontable de la Surface Pro es mucho mejor, primero como una tableta y después como una laptop, especialmente si la usas sobre tus piernas más veces que cuando no lo haces. El teclado es excelente y ciertamente la hace una excelente opción cuando necesitas viajar lo más ligero posible. Debes tener en cuenta que la cubierta del teclado y la Surface Pen no están incluidos y no son baratos: la Type Cover cuesta entre US$130 y US$160 y la Surface Pen tiene un precio de US$100.

Disponible solo con conexión Wi-Fi, así como con conexión Wi-Fi plus LTE Advanced, los modelos tienen un precio inicial de US$800 y tienen suficiente rendimiento para el uso básico del hogar o de los estudiantes, mientras que los usuarios avanzados pueden elegir una con un procesador Core i7, 16GB de memoria y una tarjeta SSD de 512GB por un precio de US$1,900. Puedes leer la reseña completa de CNET en Español.

Surface Go



Sarah Tew/CNET

La tableta Go es el último dispositivo Surface de Microsoft y es básicamente una versión nueva y mejorada de la Surface 3 de 10 pulgadas, que es más económica. Es más pequeña y ligera que aquel modelo, lo que la hace más amigable para viajar que la Surface Pro actual de 12.3 pulgadas.

Sin embargo, esta tableta más pequeña se ejecuta con un procesador Intel Pentium de gama baja, por lo que si necesitas de alto rendimiento, querrás seguir con tu Surface Pro. La Go debería funcionar muy bien como un dispositivo complementario a una laptop, para una computadora de escritorio más potente o para cualquier persona con necesidades muy básicas de una computadora portátil. Por ejemplo, que sólo necesita navegar por internet, leer sus correos electrónicos, usar un procesador de textos, tomar notas o hacer bocetos simples, así como tener una tableta para leer las noticias del día.

Los precios de este modelo comienzan en US$399, pero al igual que la Pro, la Go no viene con su Type Cover de US$130 o su Surface Pen de US$100. Todavía no la hemos probado, pero parece que será una competencia prometedora para la iPad básica y la Chromebook Tab 10 de Acer. Puedes leer las primeras impresiones en CNET en Español.

Microsoft Surface Book 2

Sarah Tew/CNET

A pesar de su apariencia inicial, la Surface Book (la original y su actualización) es un dispositivo 2-en-1 que, como la Surface Pro, se puede separar de su teclado. Pero su base del teclado es más que sólo algunas teclas, un panel táctil y un par de puertos. En el interior lleva una batería extra y suficiente potencia gráfica para crear material multimedia y jugar videojuegos, cortesía de una discreta Nvidia GeForce GTX 1050 integrada en la versión de 13.5 pulgadas o una GTX 1060 en el modelo de 15 pulgadas.

Esta Book 2 está diseñada a la medida para los productores creativos que pueden apreciar la gran pantalla habilitada para usar la pluma digital, el alto rendimiento y el diseño de una laptop integral. Puedes leer aquí la reseña completa de CNET en Español.

Microsoft Surface Laptop

Sarah Tew/CNET

Si no necesitas un dispositivo desmontable 2-en-1, entonces Microsoft tiene una laptop perfecta para ti. Mientras la Surface Pro está pensada para todo tipo de negocios y la Surface Book está diseñada para los productores creativos, esta laptop ha sido creada para los estudiantes. Su diseño de cubierta tradicional delgada y liviana la convierte en una opción sólida para traerla por todo el campus y en nuestras pruebas mostró que garantiza más de 10 horas de duración de la batería, por lo que no tendrás que preocuparte por encontrar un enchufe mientras cambias de clases.

Los precios comienzan por abajo de los US$700 (y eso es antes de cualquier descuento para estudiantes), pero nuestro modelo preferido cuesta alrededor de US$1,000. Puedes ver la reseña completa en CNET en Español.

Surface Studio

Sarah Tew/CNET

Esta es lo equivalente a la Surface Pro, pero grande y definitivamente no es portátil. La PC modelo Studio All-in-One de 28 pulgadas con Windows tiene una pantalla táctil mejor que las 4K de 4,500 x 3,000 píxeles que se pliega totalmente hasta formar un ángulo con tu escritorio de 20 grados y tiene una amplia gama de colores (espacios de color Adobe sRGB o P3). También es muy costosa (su precio base es de US$2,999) y funciona con hardware obsoleto.

Si bien realmente nos gustó la Surface Pro cuando se lanzó en 2016, también está muy retrasada en materia de actualizaciones. A menos de que puedas encontrar una muy buena oferta en la compra de una, te recomendamos que esperes para ver si Microsoft la fabrica con procesadores Intel de octava generación y los últimos chips gráficos de Nvidia en un futuro cercano. Puedes leer aquí la reseña completa de CNET en Español.

Alternativas para la Surface



La flexibilidad de Windows 10 (y Windows 8 antes que este) para funcionar como un sistema operativo para dispositivos con pantalla táctil, así como un sistema operativo de una computadora de escritorio tradicional, ha dado lugar a una gran cantidad de diseños de laptops 2-en-1 convertibles y desmontables. Aquí hay algunas de nuestras alternativas favoritas.

La mejor alternativa para la Surface Pro: Miix 720 de Lenovo

Sarah Tew/CNET

Buen rendimiento, buena duración de la batería y un excelente precio, el modelo Miix se basa innegablemente en la Surface Pro. Sin embargo, a diferencia de Microsoft, Lenovo incluye su cubierta de teclado y el lápiz digital ––y son excelentes para arrancar. Puedes leer aquí el análisis completo de CNET en Español.

La mejor alternativa para la Surface Go: iPad de Apple

Sarah Tew/CNET

Sí, sí, lo sé. No permite ejecutar Windows y ni siquiera es un "sistema operativo para una computadora de escritorio real". Sin embargo, el modelo más sencillo de la iPad de 9.7 pulgadas es competencia directa de la Surface Go, y si no necesitas ejecutar software sólo para Windows, es la mejor apuesta que puedes hacer por tu dinero. Puedes leer aquí el análisis completo de CNET en Español.

La mejor alternativa para la Surface Book: XPS 15 2-en-1 de Dell

Sarah Tew/CNET

Aunque no se separa como la Surface Book, la XPS es la 2-en-1 convertible más pequeña y delgada disponible en este momento. También es una de las primeras PC en usar un CPU Intel que se conecta con una GPD AMD Radeon Vega M GL, que en nuestras pruebas resultó ofrecer un rendimiento sólido sin afectar la vida útil de la batería. Puedes leer aquí el análisis completo de CNET en Español.

La mejor alternativa para la Surface Laptop: ZenBook 13 de Asus

Sarah Tew/CNET

Puede que no ofrezca la calidad de la laptop con pantalla táctil de 13 pulgadas de Microsoft, pero tiene un excelente rendimiento general de su procesador Intel de octava generación y un discreto chip de gráficos Nvidia, sin mencionar la duración de la batería de casi 11 horas, todo envuelto en un paquete delgado, liviano y atractivo por poco menos de US$1,000.

La mejor alternativa para la Surface Studio: XPS 27 de Dell

Sarah Tew/CNET

Para ser sincero, no hay una buena alternativa en este momento para la Studio. La más cercana es la XPS 27, que también es vieja (aunque no tan vieja como la Studio). Su pantalla es excelente, pero no tan buena como la de la Studio, y aunque es una pantalla táctil y se puede ajustar hasta ser compatible con tu escritorio, no está habilitada para la pluma digital. Sin embargo, cuesta una fracción del precio de la Studio. Puedes leer aquí el análisis completo de CNET en Español.