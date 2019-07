Microsoft se une a Stranger Things con sorpresas para Windows y Xbox

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft aprovecha la emoción por la tercera temporada de Stranger Things y anunció una serie de aplicaciones, juegos, temas y actividades basados alrededor del thriller sensación de Netflix.

Tomando en cuenta que Stranger Things ocurre en el año 1985, Microsoft recuerda lo importante que fue ese año para su historia: cumplió sus primeros diez años, anunció sus oficinas centrales en Redmond y lanzó el sistema operativo Windows 1.0 con la introducción de apps clásicas como Paint y Terminal.

Por ello, Microsoft lanzó el app Windows 1.11, una especie de emulador para Windows 10 que servirá para que las generaciones actuales revivan o descubran por primera vez cómo era utilizar una computadora de hace más de 30 años. El app Windows 1.11 (un nombre con una referencia al personaje Once) incluye algunas aplicaciones clásicas del sistema original además de rompecabezas y contenido exclusivo.

Puedes ver más información de Windows 1.11 en la página de Microsoft. Recuerda que para tener acceso a este app necesitas una computadora con Windows 10.

Agrandar Imagen Microsoft

Microsoft tiene más sorpresas además de Windows 1.11, pues a partir del 20 de julio se impartirá Camp Know Where, una serie de talleres en sus tiendas físicas en donde los jóvenes podrán asistir para aprender de temas relacionados a la ciencia y tecnología y los personajes de Stranger Things.

El taller Camp Know Where tendrá dos temas: Rule the Arcade, que enseñará las bases de programación, código y desarrollo de videojuegos; el segundo tema es Strange-ify Your World, que motivará a los asistentes a crear historias acerca de amistad y trabajo en equipo y luego con realidad mixta adentrarse al mundo de Stranger Things.

Por último, pero no menos importante, la división de Xbox también se une a la fiebre de Stranger Things. Desde este lunes 8 de juniors y hasta el 15 de julio, los gamers deben dar retuit y Me gusta a las publicaciones de los canales de Xbox en Facebook y Twitter. Microsoft elegirá a un ganador para llevarse a casa una cabina retro de videojuegos con detalles de la serie. Además, Microsoft regalará al ganador un pase de Xbox Game Pass Ultimate por 12 meses.

"Los temas de curiosidad, ingenio y trabajo en equipo que se tejen en Stranger Things son fieles a la cultura y misión de Microsoft", dijo en el comunicado Eli Friedman, director de marketing en Microsoft. "Estamos muy contentos de poder transportar a los fanáticos a uno de nuestros años favoritos y permitirles aprovechar la tecnología para hcaer cosas extraordinarias como los héroes del espectáculo".