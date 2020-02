Microsoft lanzará software antivirus para iOS y Android

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Microsoft anunció que su software Microsoft Defender llegará a iOS y Android para proteger a usuarios de software malicioso mejor conocido como malware.

La empresa solo reveló la llegada del software a ambas plataformas y dijo que en la conferencia RSA dará más detalles, así como un vistazo a las aplicaciones. El evento, enfocado en ciberseguridad, se llevará a cabo del 24 al 28 de febrero en San Francisco.

Windows Defender, también conocido como Microsoft Defender, es un software de antivirus y antimalware que ya está presente en diversas versiones del sistema operativo de Microsoft, desde Windows 10 hasta Windows 7 y Windows XP. Se desconoce si Microsoft ofrecerá el software sin costo.

El arribo de Microsoft Defender a las plataformas móviles sucede luego de que Microsoft comenzó a probar el mismo software en formato beta para macOS, el sistema operativo de las computadoras Mac hace casi un año. El software sigue en fase beta para la Mac.

El sitio The Verge sugiere que el software Microsoft Defender no funcionaría en móviles al mismo nivel que para una computadora, al menos no en iOS. Apple es restrictiva a la hora de permitir que apps de terceros tengan acceso a toda la información del dispositivo y puedan escanear en busca de peligros. En Android la historia es diferente y Microsoft tendrá una labor difícil para destacar de entre todas las aplicaciones que ya existen.