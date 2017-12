Microsoft ofrece 'PUBG' gratis en la compra de la Xbox One X

Xbox

Si estás desesperado por jugar PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG, por sus siglas en inglés) en una consola, ya tienes una opción.

Xbox anunció este viernes que en las primeras 48 horas de haber lanzado una versión previa del videojuego PUBG para sus consolas ya lo están jugando un millón de personas. Entre las ventajas para la unidad de Xbox de sacar al mercado PUBG como una previa es que pudo recibir las sugerencias de los usuarios para mejorar el videojuego y actualizarlo con nuevo contenido.

Para aprovechar este entusiasmo, Xbox lanzó una oferta para regalar PUBG a las personas que compren una nueva consola Xbox One X.

Del 17 al 31 de diciembre, en tiendas específicas, Xbox regalará PUBG (que tiene un precio de US$30) en la compra de la Xbox One X (que cuesta US$500). Claro, en términos de descuento no es mucho, ya que la consola es de las más caras en el mercado en la actualidad, pero quieres jugar PUBG y también adquirir una Xbox One X te puedes ahorrar unos dólares con esta promoción. Para hallar dónde está disponible la oferta, Xbox sugiere buscar en línea o en la tienda Microsoft más cercana.

PUBG salió primero para Windows PC en marzo de 2017 y ya tiene 24 millones de usuarios. El juego es parecido a los libros de la serie "Los juegos del hambre": para sobrevivir debes matar a las otras 99 personas que están contigo en una isla remota, y evitar que ellos te maten a ti.