Office 365 es ahora Microsoft 365, una suscripción de por vida

En estos días, hay una suscripción para casi cualquier cosa. Puedes pagar a compañías como Netflix, Hulu, Disney, HBO, ESPN y Quibi apenas US$4.99 al mes por el acceso a vastas bibliotecas de películas y programas de televisión, nuevos y antiguos. Puedes pagar a Apple y Google tan solo 99 centavos de dólar al mes para almacenar tus fotos, documentos y todo tipo de datos. Las compañías de videojuegos como Xbox de Microsoft y PlayStation de Sony ofrecen acceso a cientos de juegos por tan solo US$10 por mes. Y no olvides Amazon Prime, Instacart Express, Grubhub Plus, que entregan comida para llevar, comestibles y todo tipo de otros productos.

Pues ahora, Microsoft apuesta a que hay otra suscripción a la que estarás dispuesto a registrarte. Este servicio, dice la compañía, es "el servicio de suscripción para tu vida".

El nuevo servicio, llamado Microsoft 365, toma tu servicio de suscripción de Office e intenta hacerlo aún más atractivo. La compañía agrega nuevas características como el Editor de Microsoft, que rastrea lo que escribes y recomienda diferentes palabras, menos jerga y formas más concisas de decir lo que hayas escrito. Además, se asoció con compañías como Adobe, el fabricante de la aplicación de fotos y videos, la aplicación de meditación Headspace y la aplicación de monitoreo para niños Bark para dar a sus usuarios acceso a algunas de sus aplicaciones y servicios también. Estará disponible a partir del 21 de abril y costará lo mismo que antes: US$6.99 por mes para un plan individual y US$9.99 por mes para una familia de hasta seis personas.

Microsoft cree que el servicio atraerá a las personas al ofrecer una fusión entre trabajo y su vida, dijo Yusuf Mehdi, un ejecutivo de Microsoft que encabeza su búsqueda, dispositivos e iniciativas de la "vida moderna".

La medida, que según ZDNet estuvo en proceso durante más de un año, marca el último esfuerzo de Microsoft para replantearse más allá de su paquete de software Office. Word, Excel, PowerPoint y Outlook se han convertido en elementos básicos del mundo corporativo a lo largo de las décadas. Pero la creciente competencia de Google ha llevado a Microsoft a cambiar su enfoque.

En 2014, la compañía comenzó a ofrecer su conjunto de aplicaciones Office en iPads, iPhones y dispositivos con el sistema operativo Android de Google. La compañía también ofrece acceso gratuito a su software OneNote para tomar notas, que compite con apps como Evernote, Keep de Google y la propia aplicación Notes de Apple.

El esfuerzo de Microsoft para agregar aplicaciones externas hace que su servicio 365 sea similar a Xbox Game Pass, su popular servicio de US$9.99 por mes, ofreciendo a las personas acceso a más de 260 juegos tanto de su equipo Xbox como de desarrolladores externos como Square Enix, fabricante de la serie Final Fantasy de aventuras, y Bethesda, encargado de los populares juegos Doom.

Nuevas funciones

Además de las nuevas asociaciones que Microsoft logró para su servicio, la compañía también está agregando nuevas funciones, como el Editor de Microsoft. La tecnología, que funciona en 20 idiomas y se ofreció por primera vez en diciembre como una adición para Chrome, usa inteligencia artificial para rastrear lo que estás escribiendo y sugerir cambios para palabras duplicadas, jerga y mala gramática.

Ahora, se está integrando en las aplicaciones de Office de Microsoft y tiene nuevas características como un verificador de plagio y críticas de lenguaje inclusivas. Asimismo, Microsoft incorpora nuevas características en su software de presentación de PowerPoint que escucharás mientras ensayas y te recomienda cambios.

Para Excel, Microsoft ofrece nuevas funciones que se conectarán con bancos y tarjetas de crédito para descargar los datos de gastos de las personas para que puedan presupuestar mejor su dinero, por ejemplo. "Puede ayudarte a mejorar tus hábitos de gasto al proporcionar información personalizada sobre cuánto inviertes en categorías como comestibles al mes y enviarte alertas proactivas sobre cambios de precios para pagos recurrentes, tarifas bancarias, advertencias de sobregiro y más", dijo la compañía.