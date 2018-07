Microsoft confirma nuevo hardware para la Xbox en agosto

Agrandar Imagen CNET

Microsoft lanzará nuevo hardware y accesorios para su consola Xbox el próximo mes.

En el marco del evento Gamescom en Alemania el 21 de agosto, Microsoft dará a conocer nuevos productos para su consola Xbox One, aunque no se espera una nueva consola, pues Microsoft recientemente lanzó la Xbox One X que es su consola más poderosa hasta ahora y que compite con la PS4 Pro.

El comunicado de Microsoft no da detalles de qué esperar en el evento durante el ocaso de agosto, pero un nuevo mando o accesorios de comunicación para la Xbox podrían estar dentro de los anuncios. La compañía anunció su control remoto Elite en 2015 y una nueva iteración podría hacer su debut en el evento.

El anuncio de estos nuevos accesorios para la Xbox será el martes 21 de agosto a las 7:30 a.m. PST, así que asegúrate de poner tu alarma para que puedas seguir los anuncios en vivo. Microsoft tendrá un streaming en vivo y se podrá ver a través de diferentes plataformas como la página de Xbox, Mixer, Twitch, YouTube, Facebook y Twitter.

La próxima consola de Microsoft no hará un debut en el evento, ni siquiera habría un adelanto. La sucesora de la Xbox One X se lanzará en el 2020, de acuerdo con múltiples reportes.