Microsoft no lanzará videojuegos de VR para la Xbox One

Microsoft anunció la llegada de casi 50 videojuegos para su consola Xbox One durante la feria de videojuegos E3 2018 en Los Ángeles la semana pasada, pero ninguno era de realidad virtual. Tampoco deberías esperar por la llegada de uno.

Priscila Cordero, gerente principal de marketing para Microsoft, en una entrevista con CNET en Español desde la exhibición de Xbox en E3 nos confirmó que no habrán videojuegos en realidad virtual para las consolas de la empresa. En vez, agregó, se enfocarán en respaldar el trabajo de los desarrolladores de videojuegos de VR para las PC.

"A nivel corporativo sí apoyamos la realidad virtual a través de otros productos", dijo. "Apoyaremos el ecosistema de VR por PC". Cordero agregó que las PC de Microsoft seguirán siendo compatibles con las gafas de VR de compañías terceras como Oculus y HTC Vive.

Cordero también resaltó que Microsoft continúa desarrollando experiencias para la realidad mixta mediante las gafas HoloLens. De hecho, la empresa anunció que ya trabajaba en una segunda generación de las HoloLens que está pautada a lanzarse en 2019. La primera generación del dispositivo aún cuesta US$5,000, pero según los reportes, la próxima versión será mucho más asequible.

De todos modos, es una sorpresa que Xbox no vaya a lanzar un videojuego en VR para la consola Xbox One X. El jefe de Xbox, Phil Spencer, nos había dicho durante E3 2017 que la consola sí ofrecería compatibilidad con VR dando la impresión de que habría oportunidad de tener una experiencia con la poderosa consola. Esto ahora no será el caso.

Pero el hecho de que Xbox ahora decida respaldar la realidad virtual totalmente para las PCs también tiene mucho sentido. Las ventas de la Xbox One no han logrado alcanzar las de su rival PlayStation.

La última cifra oficial que compartió Xbox, de 10 millones de unidades distribuidas, fue en noviembre de 2014, al año del lanzamiento de la Xbox One en 2013. Aparentemente, para 2016, sólo había distribuido 19 millones, según una filtración accidental de la editorial Electronic Arts. Cordero rehusó darnos una cifra actualizada pero sí nos compartió que la empresa contaba con 59 millones de suscriptores a Xbox Box Live, el servicio en línea para usuarios de su plataforma. Esta cifra cuenta los usuarios que juegan títulos de Xbox One en Windows 10 PC.

Por otro lado, Sony ya ha distribuido más de 79 millones de unidades de sus consolas PlayStation 4, nos confirmó una portavoz. Además, Sony, que sí tiene sus propias gafas de realidad virtual y títulos acompañantes, distribuyó más de medio millón de las PlayStation VR en el tercer trimestre de 2017 para posicionarse como la líder en ventas, según el centro de investigación Canalys.